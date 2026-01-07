Недорогий телефон з хорошою продуктивністю: що відомо про новинку 2026 року

Компанія iQOO, ймовірно, планує випустити новий бюджетний смартфон, орієнтований на продуктивність.

iQOO 15R з'явився в базі даних сертифікації Bluetooth SIG під номером I2508, що вказує на його офіційний дебют найближчому майбутньому, пише Gizmochina.

"Згідно з нещодавно опублікованою сертифікацією, компанія працює над моделлю iQOO 15R, яка може мати високі технічні характеристики за доступною ціною", — вважають експерти порталу.

У виданні припускають, що iQOO 15R отримає чипсет Snapdragon 8 Gen 5 або Snapdragon 8 Elite Gen 5. Окрім цього, iQOO 15R також може дебютувати як глобальний ребрендинг нового iQOO Z11 Turbo.

Офіційної інформації з цього приводу немає, оскільки це перше знайомство з цією моделлю смартфона. Однак автори статті зазначають, що китайський бренд планує представити iQOO Z11 Turbo на внутрішньому ринку вже цього місяця. Відповідно глобальний реліз може відбутися через місяць або два.

"Майте на увазі, що наразі це лише припущення, тому сприймайте цю новину з певною часткою скептицизму та чекайте на нові новини", — наголосили експерти.

