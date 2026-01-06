Можна не заряджати тиждень: новий смартфон середнього класу отримав особливу технологію

Китайська компанія TCL представила на виставці CES 2026 смартфон NxtPaper 70 Pro, який отримав матовий дисплей та тривалий час роботи від акумулятора.

TCL NxtPaper 70 Pro позиціонується як смартфон середнього класу. Рекомендована ціна моделі на 256 ГБ пам'яті становить 339 євро, тоді як варіант на 512 ГБ коштуватиме близько 389 євро. Про це пише PhoneArena.

Новий телефон використовує фірмову технологію TCL NxtPaper 4.0, що робить дисплей комфортним для очей, а також дозволяє економити заряд акумулятора. Хоча ємність батареї становить лише 5200 мАг, у режимі Max Ink Mode смартфон може працювати до семи днів без підзарядки.

Серед інших переваг технології екрана NxtPaper 4.0 — відсутність мерехтіння, природне освітлення дисплея, очищення синього світла, відсутність відблисків та антиблікове покриття, захист очей при слабкому освітленні та режим роботи екрана, що відповідає циркадним ритмам людини.

"Коротко кажучи, TCL стверджує, що цей пристрій подбає про ваш зір та комфорт очей, як жоден смартфон", — зазначив експерт порталу.

Ще одною особливістю NxtPaper 70 Pro стала наявність стилуса T-Pen з низькою затримкою та чутливістю до тиску. Виробник обіцяє "автентичний досвід письма" та технології штучного інтелекту, здатні перетворити екран смартфона на "полотно для нескінченного натхнення".

TCL NxtPaper 70 Pro також отримав пристойний процесор MediaTek Dimensity 7300, 8 ГБ оперативної пам'яті, підтримку зарядки 33 Вт, 50-мегапіксельну камеру на задній панелі, 32-мегапіксельну фронтальну камеру та захист за стандартом IP68.

"Отже, так, якщо ви думаєте про покупку не флагманського пристрою цього року, який здатний тримати вас подалі від розетки протягом кількох днів, не спричиняючи головного болю, можливо, вам варто розглянути TCL NXTPAPER 70 Pro… коли він надійде у продаж", — підсумував автор статті.

