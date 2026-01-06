Можно не заряжать неделю: новый смартфон среднего класса получил особую технологию

Китайская компания TCL представила на выставке CES 2026 смартфон NxtPaper 70 Pro, который получил матовый дисплей и длительное время работы от аккумулятора.

TCL NxtPaper 70 Pro позиционируется как смартфон среднего класса. Рекомендованная цена модели на 256 ГБ памяти составляет 339 евро, тогда как вариант на 512 ГБ будет стоить около 389 евро. Об этом пишет PhoneArena.

Новый телефон использует фирменную технологию TCL NxtPaper 4.0, которая делает дисплей комфортным для глаз, а также позволяет экономить заряд аккумулятора. Хотя емкость батареи составляет всего 5200 мАч, в режиме Max Ink Mode смартфон может работать до семи дней без подзарядки.

Среди других преимуществ технологии экрана NxtPaper 4.0 — отсутствие мерцания, естественное освещение дисплея, очистка синего света, отсутствие бликов и антибликовое покрытие, защита глаз при слабом освещении и режим работы экрана, соответствующий циркадным ритмам человека.

Відео дня

"Коротко говоря, TCL утверждает, что это устройство позаботится о вашем зрении и комфорте глаз, как ни один смартфон", — отметил эксперт портала.

Еще одной особенностью NxtPaper 70 Pro стало наличие стилуса T-Pen с низкой задержкой и чувствительностью к давлению. Производитель обещает "аутентичный опыт письма" и технологии искусственного интеллекта, способные превратить экран смартфона в "полотно для бесконечного вдохновения".

Важно

Бюджетный смартфон, похожий на iPhone 17, получил гигантскую батарею: появились его фото

TCL NxtPaper 70 Pro также получил приличный процессор MediaTek Dimensity 7300, 8 ГБ оперативной памяти, поддержку зарядки 33 Вт, 50-мегапиксельную камеру на задней панели, 32-мегапиксельную фронтальную камеру и защиту по стандарту IP68.

"Итак, да, если вы думаете о покупке не флагманского устройства этого года, которое способно держать вас подальше от розетки в течение нескольких дней, не вызывая головной боли, возможно, вам стоит рассмотреть TCL NXTPAPER 70 Pro... когда он поступит в продажу", — подытожил автор статьи.

Напомним, бюджетный смартфон Honor Power 2, похожий на iPhone 17 Pro, получим огромный аккумулятор емкостью 10 080 мАч.

Фокус также сообщал, что будущий смартфон OnePlus 13T получит некоторые флагманские характеристики в компактном корпусе.