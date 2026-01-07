Недорогой телефон с хорошей производительностью: что известно о новинке 2026 года

Компания iQOO, вероятно, планирует выпустить новый бюджетный смартфон, ориентированный на производительность.

iQOO 15R появился в базе данных сертификации Bluetooth SIG под номером I2508, что указывает на его официальный дебют в ближайшем будущем, пишет Gizmochina.

"Согласно недавно опубликованной сертификации, компания работает над моделью iQOO 15R, которая может иметь высокие технические характеристики по доступной цене", — считают эксперты портала.

В издании предполагают, что iQOO 15R получит чипсет Snapdragon 8 Gen 5 или Snapdragon 8 Elite Gen 5. Кроме этого, iQOO 15R также может дебютировать как глобальный ребрендинг нового iQOO Z11 Turbo.

Важно

Официальной информации по этому поводу нет, поскольку это первое знакомство с этой моделью смартфона. Однако авторы статьи отмечают, что китайский бренд планирует представить iQOO Z11 Turbo на внутреннем рынке уже в этом месяце. Соответственно глобальный релиз может состояться через месяц или два.

"Имейте в виду, что пока это лишь предположение, поэтому воспринимайте эту новость с определенной долей скептицизма и ждите новых новостей", — отметили эксперты.

