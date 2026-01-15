Смартфон за 180 тысяч грн сломался через месяц: пользователь показал, в чем проблема (фото)

Владелец флагмана Samsung Galaxy TriFold пожаловался, что дисплей его смартфона неожиданно повредился без какого-либо внешнего контакта.

На экране складного смартфона Samsung Galaxy TriFold появилась полоса сбитых пикселей всего через месяц после покупки. Соответствующее фото опубликовал южнокорейский пользователь на форуме сообщества Samsung.

По словам автора, перед поломкой экран Galaxy TriFold не испытывал никаких ударов или других воздействий. Несмотря на высокую стоимость смартфона, ремонт не покрывается страховкой Samsung.

Поврежден экран Samsung Galaxy TriFold

Отметим, что в Украине цена Samsung Galaxy TriFold составляет около 180 000 — 184 000 грн, в зависимости от конфигурации памяти (512 ГБ или 1 ТБ).

Важно

Как объясняют эксперты портала Android Central, складные устройства традиционно имеют проблемы с долговечностью. Хотя устройства разных брендов построены по-разному, сама необходимость складывать экран может вызвать проблемы.

По данным издания, прошлым летом демонстрационные экземпляры Samsung Galaxy Z Fold 7 в магазинах также имели проблемы с петлями. Пользователи сети утверждали, что они "не раскладываются полностью". Однако, когда устройства поступили в продажу, подобных жалоб уже не наблюдалось.

Напомним, смартфон Samsung Galaxy Z TriFold был полностью раскуплен в Южной Корее за считанные минуты.

Фокус также сообщал, что Samsung Galaxy Z TriFold провалил испытание на сгибание, проведенное известным тестировщиком.