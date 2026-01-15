Смартфон за 180 тисяч грн зламався через місяць: користувач показав, в чому проблема (фото)

Власник флагмана Samsung Galaxy TriFold поскаржився, що дисплей його смартфона несподівано пошкодився без будь-якого зовнішнього контакту.

На екрані складаного смартфона Samsung Galaxy TriFold з’явилася смуга збитих пікселів всього через місяць після покупки. Відповідне фото опублікував південнокорейський користувач на форумі спільноти Samsung.

За словами автора, перед поломкою екран Galaxy TriFold не зазнавав жодних ударів чи інших впливів. Попри високу вартість смартфона, ремонт не покривається страховкою Samsung.

Пошкоджений екран Samsung Galaxy TriFold

Зазначимо, що в Україні ціна Samsung Galaxy TriFold становить близько 180 000 — 184 000 грн, залежно від конфігурації пам'яті (512 ГБ або 1 ТБ).

Важливо

Смартфон флагманського рівня за середньою ціною: інсайдер назвав модель, що вразить у 2026 році

Як пояснюють експерти порталу Android Central, складані пристрої традиційно мають проблеми з довговічністю. Хоча пристрої різних брендів побудовані по-різному, сама необхідність складати екран може спричинити проблеми.

Відео дня

За даними видання, минулого літа демонстраційні екземпляри Samsung Galaxy Z Fold 7 в магазинах також мали проблеми з петлями. Користувачі мережі стверджували, що вони "не розкладаються повністю". Однак, коли пристрої надійшли у продаж, подібних скарг вже не спостерігалось.

Нагадаємо, смартфон Samsung Galaxy Z TriFold був повністю розкуплений у Південній Кореї за лічені хвилини.

Фокус також повідомляв, що Samsung Galaxy Z TriFold провалив випробування на згинання, проведене відомим тестувальником.