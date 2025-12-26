Цей смартфон не прослужить довго: популярний флагман провалив тест на міцність (фото)

Надтонкий складаний телефон Samsung Galaxy Z TriFold не витримав випробування на згинання, проведене відомим тестувальником техніки.

Samsung Galaxy Z TriFold виявився занадто тонким та виготовленим із занадто великої кількості пластику. Відео тестування було оприлюднено на YouTube-каналі JerryRigEverything.

Тестування Galaxy Z TriFold на міцність

Ще до початку випробування на згинання, складаний смартфон Samsung стикається з проблемами та вібрує при спробі скласти праву сторону, починаючи з задньої камери, чого Samsung категорично не рекомендує робити.

Судячи з відео, внутрішній екран виготовлений з пластику, який дуже легко дряпається. Задні панелі також дряпаються, оскільки вони виготовлені зі скловолокна. Окрім того, тест з великою кількістю бруду призводить до хрусту в шарнірах.

Щодо випробування на згинання, два шарніри та досить низька структурна цілісність ультратонкого корпусу дозволяють легко зламати смартфон, якщо навмисно спробувати це зробити. Після того як екран ламається, блогер також показує "начинку" смартфона. В результаті він робить висновок, що не варто сидіти на розкладеному Galaxy Z TriFold через небезпеку згинання батарей.

Як зазначають експерти порталу Notebookcheck, раніше складаний надтонкий Galaxy Z Fold 7 витримав всі тести на міцність, проведені ютубером Заком Нельсоном. Однак, схоже Galaxy Z TriFold, не може похвалитися тим самим.

"Цей телефон не створений для тривалого використання, принаймні не на робочому столі відомого тестувальника міцності та експерта з розбирання" — наголосили у виданні.

Нагадаємо, смартфон Samsung Galaxy Z TriFold був повністю розкуплений за лічені хвилини у Південній Кореї.

Фокус також повідомляв, що Apple планує анонсувати свій перший складаний iPhone у другій половині 2026 року.