"Терпіти не можу цей телефон": популярні моделі смартфонів розчарували користувачів (фото)

Власники останніх моделей смартфонів Google Pixel скаржаться на надмірний акцент на штучному інтелекті (ШІ), який погіршує досвід користування смартфоном.

Публікація на Reddit, в якій власник Pixel під ніком JxK_1 скаржиться на штучний інтелект, зібрала майже 1000 вподобань. На це звернув увагу портал PhoneArena.

"Я чесно кажучи вже терпіти не можу цей телефон", — заявив JxK_1.

Він розкритикував повноекранний інтерфейс штучного інтелекту, який з’являється при натисканні на значок Google. Невдоволення також викликали додаткові кроки, необхідні для редагування знімка екрана, через додані опції ШІ.

Багато власників Pixel погодились в коментарях, що ШІ додав зайві шари до інтерфейсу. Деякі коментатори пропонували вимкнути функції штучного інтелекту або встановити операційну систему Graphene з відкритим кодом.

Однак не всі користувачі поділяють цю думку. Дехто заявив, що вважає ці функції ненав’язливими та навіть корисними.

Один користувач також зазначив, що цей надмірне захоплення штучним інтелектом може призвести до подорожчання смартфонів та іншої техніки. Це пояснюється тим, що ШІ-функції потребують багато оперативної пам'яті, а ціни на пам'ять зростають.

Нагадаємо, через дефіцит чипів пам’яті, спричинений ШІ, варіанти смартфонів із 16 ГБ оперативної пам'яті більше не будуть доступні, і компанії можуть почати повторно випускати моделі на 4 ГБ.

Нагадаємо, через дефіцит чипів пам'яті, спричинений ШІ, варіанти смартфонів із 16 ГБ оперативної пам'яті більше не будуть доступні, і компанії можуть почати повторно випускати моделі на 4 ГБ.