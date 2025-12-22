"Терпеть не могу этот телефон": популярные модели смартфонов разочаровали пользователей (фото)

Владельцы последних моделей смартфонов Google Pixel жалуются на чрезмерный акцент на искусственном интеллекте (ИИ), который ухудшает опыт пользования смартфоном.

Публикация на Reddit, в которой владелец Pixel под ником JxK_1 жалуется на искусственный интеллект, собрала почти 1000 лайков. На это обратил внимание портал PhoneArena.

"Я честно говоря уже терпеть не могу этот телефон", — заявил JxK_1.

Он раскритиковал полноэкранный интерфейс искусственного интеллекта, который появляется при нажатии на значок Google. Недовольство также вызвали дополнительные шаги, необходимые для редактирования снимка экрана, из-за добавленных опций ИИ.

Многие владельцы Pixel согласились в комментариях, что ИИ добавил лишние слои в интерфейс. Некоторые комментаторы предлагали отключить функции искусственного интеллекта или установить операционную систему Graphene с открытым кодом.

Однако не все пользователи разделяют это мнение. Некоторые заявили, что считают эти функции ненавязчивыми и даже полезными.

Один пользователь также отметил, что это чрезмерное увлечение искусственным интеллектом может привести к удорожанию смартфонов и другой техники. Это объясняется тем, что ИИ-функции требуют много оперативной памяти, а цены на память растут.

Напомним, из-за дефицита чипов памяти, вызванного ИИ, варианты смартфонов с 16 ГБ оперативной памяти больше не будут доступны, и компании могут начать повторно выпускать модели на 4 ГБ.

