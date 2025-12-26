Этот смартфон не прослужит долго: популярный флагман провалил тест на прочность (фото)

Сверхтонкий складной телефон Samsung Galaxy Z TriFold не выдержал испытание на сгибание, проведенное известным тестировщиком техники.

Samsung Galaxy Z TriFold оказался слишком тонким и изготовленным из слишком большого количества пластика. Видео тестирования было обнародовано на YouTube-канале JerryRigEverything.

Тестирование Galaxy Z TriFold на прочность Galaxy Z TriFold

Еще до начала испытания на сгибание, складной смартфон Samsung сталкивается с проблемами и вибрирует при попытке сложить правую сторону, начиная с задней камеры, чего Samsung категорически не рекомендует делать.

Судя по видео, внутренний экран изготовлен из пластика, который очень легко царапается. Задние панели также царапаются, поскольку они сделаны из стекловолокна. Кроме того, тест с большим количеством грязи приводит к хрусту в шарнирах.

Что касается испытания на сгибание, два шарнира и достаточно низкая структурная целостность ультратонкого корпуса позволяют легко сломать смартфон, если намеренно попытаться это сделать. После того как экран ломается, блогер также показывает "начинку" смартфона. В результате он делает вывод, что не стоит сидеть на разложенном Galaxy Z TriFold из-за опасности сгибания батарей.

Как отмечают эксперты портала Notebookcheck, ранее складной сверхтонкий Galaxy Z Fold 7 выдержал все тесты на прочность, проведенные ютубером Заком Нельсоном. Однако, похоже Galaxy Z TriFold, не может похвастаться тем же.

"Этот телефон не создан для длительного использования, по крайней мере не на рабочем столе известного тестировщика прочности и эксперта по разборке" — отметили в издании.

Напомним, смартфон Samsung Galaxy Z TriFold был полностью раскуплен за считанные минуты в Южной Корее.

Фокус также сообщал, что Apple планирует анонсировать свой первый складной iPhone во второй половине 2026 года.