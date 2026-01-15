Смартфон флагманського рівня за середньою ціною: інсайдер назвав модель, що вразить у 2026 році

Компанія OnePlus, ймовірно, оснастись свій компактний флагман OnePlus 15T не лише гігантським акумулятором, але й великим об’ємом оперативної пам’яті.

Базова версія OnePlus 15T може мати 12 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ вбудованої пам'яті, як iPhone 17. Водночас топова версія телефону може мати до 16 ГБ оперативної пам'яті та 1 ТБ сховища UFS 4.1. Про це повідомив інсайдер Digital Chat Station на Weibo.

Це особливо примітно на тлі торішніх прогнозів про те, що у 2026 році варіанти смартфонів із 16 ГБ оперативної пам'яті нібито більше не будуть доступні, і компанії можуть почати повторно випускати моделі з 4 ГБ оперативної пам'яті через дефіцит чипів, спричинений розвитком штучного інтелекту (ШІ).

Чутки також вказують на те, що попри великий акумулятор ємністю 7500 мАг, вага OnePlus 15T може становити всього 194 грами. Це зробить його легшим за флагманський OnePlus 15, який має акумулятор ємністю 7300 мАг.

Відео дня

За даними інформатора, OnePlus 15T вийде у трьох кольорах:

Pure Cocoa;

Healing White;

Relaxing Matcha.

Згідно з більш ранніми витоками, OnePlus 15T може мати 6,31-дюймовий дисплей та частоту оновлення 165 Гц, як і його попередник OnePlus 15. Дисплей смартфона буде повністю плоским і з симетричними вузькими рамками.

Важливо

Один з найкращих бюджетних смартфонів: яку модель виділили експерти (фото)

Окрім того, повідомлялося, що розробники планують оснастити OnePlus 15T чипсетом Snapdragon 8 Elite Gen 5, що відповідає характеристикам флагманської моделі. Пристрій також може отримати металевий корпус та 3D-ультразвуковий сканер відбитків пальців.

Як зазначає PhoneArena, OnePlus 15T, скоріш за все, отримає подвійну камеру. Прем'єра смартфона в Китаї має відбутися у квітні 2026 року. Дата глобального випуску OnePlus 15T поки невідома.

"Сподіваюся, цього разу OnePlus не пропустить ширший запуск. OnePlus 15T має потенціал розвинути успіх OnePlus 15 та зробити сегмент середнього класу набагато цікавішим. Йому просто потрібно вийти на світовий ринок за гарною ціною", — наголосив експерт порталу.

Нагадаємо, смартфон Google Pixel 10a скоро може надійти у продаж за несподівано низкою ціною.

Фокус також повідомляв, що Oppo представила смартфон Oppo A6s 5G з великим акумулятором.