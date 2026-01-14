Смартфон Google Pixel з несподівано низькою ціною: розкрито деталі про модель 10a

Незабаром у продаж надійде смартфон Google Pixel 10a, склавши конкуренцію майбутньому iPhone 17e.

Google Pixel 10a, ймовірно, буде продаватися за нижчою ціною, ніж Google Pixel 9a. Про це пише інсайдер MysteryLupin з посиланням на роздрібних продавців.

Повідомляється, що Google Pixel 10a може бути запущений 17 лютого 2026 року. Очікувана вартість моделі зі 128 ГБ пам’яті становитиме близько 500 євро, тоді як версія на 256 ГБ коштуватиме 600 доларів.

За даними інсайдера, Google Pixel 10a на 128 ГБ буде продаватися у чотирьох кольорах: Obsidian, Berry, Lavender та Fog. Водночас варіант на 256 ГБ може вийти лише у кольорі Obsidian.

Як зазначає TechRadar, якщо чутки правдиві, то Google Pixel 10a коштуватиме на 50 євро менше, ніж його попередник Pixel 9a на момент запуску. При цьому варто враховувати, що ціни в різних країнах можуть дещо різнитися.

"І хоча ми б поставилися до всього цього з певною часткою скептицизму, Роланд Квандт, який має великий послужний список витоків інформації, погоджується з більшістю з цього, називаючи ті ж кольори та об'єми пам’яті, а також запуск у середині лютого", — наголосили у виданні.

Нагадаємо, Apple збирається покращити свою найдешевшу лінійку смартфонів, оснастивши iPhone 17e функцією, якої не вистачало в iPhone 16e.

Фокус також повідомляв, що Samsung офіційно представила бюджетний смартфон Galaxy A07 5G, який отримав низку покращень, у порівнянні з Galaxy A06 5G.