Найдешевший смартфон Samsung: вийшла нова бюджетна модель Galaxy A07 5G (фото)

Компанія Samsung офіційно представила бюджетний смартфон Galaxy A07 5G, який отримав низку покращень, у порівнянні з Galaxy A06 5G, випущеним минулого року.

Samsung Galaxy A07 5G може похвалитися плавнішим дисплеєм та більшим акумулятором, ніж Galaxy A06 5G. Характеристики смартфона були розкриті на сайті Samsung Thailand.

Galaxy A07 5G оснащений 6,7-дюймовим PLS-РК-дисплеєм з роздільною здатністю HD+, частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю до 800 ніт. Частота оновлення на 50% вища, ніж у Galaxy A06 5G, а акумулятор ємністю 6000 мАг перевершує попередника на 20%.

Samsung Galaxy A07 5G Фото: sammobile.com

Смартфон важить 199 г та має розміри 167,4 x 77,4 x 8,2 мм, що робить його трохи важчим і товщим, ніж Galaxy A06 5G. Нова модель підтримує дві SIM-карти, 5G, GPS, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, швидку дротову зарядку до 25 Вт та порт USB 2.0 Type-C.

В основі Galaxy A07 5G лежить процесор MediaTek Dimensity 6300. Samsung випускає цей смартфон під управлінням Android 16 та обіцяє шість років оновлень.

Що стосується камер, на задній панелі знаходиться 50-мегапіксельна основна камера з діафрагмою f/1.8 та записом відео Full HD зі швидкістю 30 кадрів/с, а також 2-мегапіксельний датчик глибини для портретної зйомки. Спереду є 8-мегапіксельний фронтальний об’єктив, здатний записувати відео Full HD зі швидкістю 30 кадрів/с.

Galaxy A07 5G пропонується у двох конфігураціях пам'яті. Варіант з 4 ГБ оперативної пам'яті коштує близько 175 доларів США, тоді як ціна моделі з 6 ГБ оперативної пам'яті становить близько 190 доларів США. Наразі смартфон доступний у чорному та світло-фіолетовому кольорах.

