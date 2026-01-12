Продажі цього смартфона несподівано злетіли: яку модель почали змітати з полиць

Серія смартфонів Samsung Galaxy S25 стикнулася з раптовим сплеском продажів через вісім-дев’ять місяців після запуску. Це порушило тенденцію, яка стабільно трималася з часів Galaxy S10.

Флагмани Android зазвичай переживають пік продажів у перші два-три місяці, після чого слідує стабільний спад попиту. Це було характерно для більшості моделей Galaxy S в останні роки, включаючи S22, S23 та S24, однак Galaxy S25 зламав цю систему, повідомляє інсайдер Ice Universe в соцмережі X.

Інформатор поділився діаграмою, заснованою на даних про продажі від Counterpoint Research та Hana Financial Investment, яка порівнює перші 12 місяців продажів Galaxy S, починаючи з Galaxy S10 і закінчуючи S25.

Діаграма продажів серії Galaxy S Фото: Ice Universe

На графіку можна побачити, що продажі Galaxy S25 справді падають після початкового піку, але приблизно на 8-й та 9-й місяці знову йдуть вгору. Як зазначає інформатор, це надзвичайно рідкісне явище в історії серії Galaxy S.

Відео дня

Важливо

Забудьте про нові смартфони: у 2026 році може вийти лише один доступний флагман

На думку автора, цей скачок стався внаслідок цілеспрямованих зусиль Samsung. За його словами, компанія активно змінює спосіб управління циклом продажів своїх флагманів.

"S25 не схожий на телефон, розроблений для наполегливих продажів протягом трьох місяців, а потім зникнення. Його розглядають як річний основний продукт, що набагато ближче до стратегії життєвого циклу Apple у стилі iPhone, ніж до традиційної швидкозростаючої моделі Android", — пояснив інсайдер.

Нагадаємо, складаний смартфон Samsung Galaxy Z TriFold був повністю розкуплений у Південній Кореї за лічені хвилини.

Фокус також повідомляв, що Samsung може скоригувати ціни на свої флагманські смартфони через дефіцит оперативної пам’яті, викликаний ШІ.