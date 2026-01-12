Продажи этого смартфона неожиданно взлетели: какую модель начали сметать с полок

Серия смартфонов Samsung Galaxy S25 столкнулась с внезапным всплеском продаж через восемь-девять месяцев после запуска. Это нарушило тенденцию, которая стабильно держалась со времен Galaxy S10.

Флагманы Android обычно переживают пик продаж в первые два-три месяца, после чего следует стабильный спад спроса. Это было характерно для большинства моделей Galaxy S в последние годы, включая S22, S23 и S24, однако Galaxy S25 сломал эту систему, сообщает инсайдер Ice Universe в соцсети X.

Информатор поделился диаграммой, основанной на данных о продажах от Counterpoint Research и Hana Financial Investment, которая сравнивает первые 12 месяцев продаж Galaxy S, начиная с Galaxy S10 и заканчивая S25.

Диаграмма продаж серии Galaxy S Фото: Ice Universe

На графике можно увидеть, что продажи Galaxy S25 действительно падают после начального пика, но примерно на 8-м и 9-м месяце снова идут вверх. Как отмечает информатор, это чрезвычайно редкое явление в истории серии Galaxy S.

По мнению автора, этот скачок произошел вследствие целенаправленных усилий Samsung. По его словам, компания активно меняет способ управления циклом продаж своих флагманов.

"S25 не похож на телефон, разработанный для настойчивых продаж в течение трех месяцев, а затем исчезновения. Его рассматривают как годовой основной продукт, что гораздо ближе к стратегии жизненного цикла Apple в стиле iPhone, чем к традиционной быстрорастущей модели Android", — пояснил инсайдер.

