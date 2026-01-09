Цены на популярные смартфоны взлетят: какие модели существенно подорожают в 2026 году

Один из руководителей Samsung, намекнул, что компания может скорректировать цены на свои флагманские смартфоны из-за дефицита оперативной памяти, вызванного развитием искусственного интеллекта (ИИ).

Хотя Samsung является крупнейшим в мире производителем микросхем оперативной памяти, она не застрахована от последствий подорожания этих компонентов. Об этом сказал президент и руководитель отдела глобального маркетинга компании Вонджин Ли в интервью Bloomberg.

По словам Ли, проблемы с поставками полупроводников повлияют абсолютно на всех. Он также предположил, что это может сказаться на стоимости устройств Samsung.

"Цены растут даже сейчас, когда мы говорим. Конечно, мы не хотим перекладывать это бремя на потребителей, но мы дойдем до точки, когда нам придется рассмотреть возможность пересмотра цен на нашу продукцию", — пояснил он.

Как отмечает PhoneArena, хотя представитель Samsung не упомянул никаких конкретных устройств, логично предположить, что среди них будет будущая серия смартфонов Galaxy S26. Ранее инсайдеры уже сообщали, что Samsung пытается сократить расходы из-за постоянного роста цен на ключевые компоненты, особенно полупроводники.

"Конечно, к этой информации следует относиться с определенной долей скептицизма, поскольку пока ничего не подтверждено. Тем не менее серия Galaxy S26 выглядит все более уязвимой к росту цен по крайней мере на некоторых рынках", — отметили эксперты портала.

Напомним, ранее аналитики прогнозировали, что Samsung Galaxy S26 может стать единственным доступным флагманским смартфоном в 2026 году.

Фокус также сообщал, что в 2026 году цены на смартфоны и персональные компьютеры могут вырасти больше всего за всю историю.