Конец эпохи смартфонов: конкуренты Apple впервые за много лет стали более ценными

В свое время Apple стала первой компанией США, оцененной в 1 триллион долларов. Однако в 2026 году Уолл-стрит уже не так сосредоточена на смартфонах, а лидерами рынка становятся компании, связанные со сферой искусственного интеллекта (ИИ).

Сегодня лидером Уолл-стрит стала компания Nvidia, которая разрабатывает графические процессоры для ИИ. Кроме того, благодаря искусственному интеллекту акции Alphabet (материнской компании Google) обошли Apple впервые с 20219 года. Об этом пишет PhoneArena.

Как отмечают в издании, в январе 2022 года Apple стала первой компанией, чья капитализация достигла 3 триллиона долларов. Однако позже в том же году публичный выпуск ChatGPT от OpenAI изменил сферу технологий.

Когда ИИ стал главным модным словом на рынке, оценка Nvidia резко выросла, впервые превысив рыночную капитализацию Apple в июне 2024 года. К июлю 2025 года Nvidia стала первой американской компанией, которая достигла стоимости 4 триллиона долларов, и сейчас является самой ценной в США.

Как объясняют в издании, чипы Nvidia, для создания графики в видеоиграх, компьютерах, смартфонах и планшетах, идеально подходят для искусственного интеллекта. Они используют параллельную обработку, которая позволяет им одновременно обрабатывать тысячи небольших задач, что делает их идеальными для ИИ.

Между тем акции Alphabet в 2025 году выросли на целых 65%. Считается, что Google имеет преимущество над другими технологическими фирмами, когда речь идет об агентном искусственном интеллекте. ИИ-агенты могут рассуждать, планировать и выполнять многоэтапные задачи самостоятельно с минимальным вмешательством человека.

По состоянию на 7 января 2026 года рыночная капитализация Apple составила 3,84 триллиона долларов после падения акций более чем на 4% за последние пять дней. В свою очередь акции Alphabet в среду выросли более чем на 2%, закрывшись на отметке 322,03 доллара, а рыночная капитализация составила 3,88 триллиона долларов.

По мнению экспертов портала, если Apple не разработает очки дополненной реальности, не стоит ожидать, что акции компании будут доминировать в технологическом секторе, как это было несколько лет назад.

"Искусственный интеллект — это новый шериф в городе, и сейчас Google справляется с этой технологией гораздо лучше, чем Apple", — подытожили в издании.

Напомним, ранее южнокорейский инсайдер утверждал, что в 2026 году смартфоны с 16 ГБ оперативной памяти больше не будут доступны из-за дефицита чипов, вызванного развитием ИИ.

Фокус также сообщал, что в Китае заявили о создании чипа в 100 раз быстрее, чем у Nvidia, использующего скорость света для обеспечения работы ИИ, в частности генерации изображений и видео.