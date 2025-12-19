В Китае похвастались созданием чипа в 100 раз быстрее, чем у Nvidia: как он изменит ИИ

Китайские ученые из Шанхайского университета Цзяотун и Университета Цинхуа представили оптический вычислительный чип LightGen, который якобы превосходит лучших конкурентов от американской компании Nvidia.

Он использует скорость света для обеспечения работы искусственного интеллекта, в том числе генерации изображений или видео. Исследователи раскрыли подробности в своей статье, опубликованной 18 декабря в издании Science.

По их словам, LightGen объединяет более 2 млн фотонных нейронов на одном компактном чипе. Он позволяет генерировать изображения высокого разрешения, включая 3D-сцены, и создавать видеоролики, повторять стиль и подавлять "шум".

Большие модели генеративного ИИ теперь могут создавать текст, изображения и видео с поразительной точностью, но при этом требуют огромной вычислительной мощности, времени и энергии. Существующее оборудование с трудом обеспечивает эти потребности, пишут китайские ученые.

Відео дня

Фотонные вычисления, которые обрабатывают информацию с помощью импульсов лазерного света вместо электричества, должны ускорить работу ИИ, а также снизить потребление энергии. Такие системы уже делали, но их возможности не позволяли запускать передовые приложения искусственного интеллекта.

"Измеренная скорость сквозных вычислений и энергоэффективность LightGen более чем на два порядка превосходят показатели современных электронных чипов, открывая путь к ускорению больших визуальных генеративных моделей", — отмечается во вступлении, которое доступно бесплатно.

Китайское издание South China Morning Post пишет, что чип LightGen более, чем в сто раз, превзошел ведущее оборудование Nvidia для искусственного интеллекта по скорости и энергоэффективности, особенно в задачах генерации, таких как создание видео и синтез изображений. Неясно, на основании чего СМИ сделало такое сравнение.

Ранее писали, почему китайский ИИ лучше американского. Китай активно работает над новыми моделями вопреки санкциям США. Ученые из Стэндфордского университета пришли к выводу, что ИИ из Китая уже догнал или даже превзошел американские аналоги.