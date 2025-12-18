Почему китайский ИИ лучше американского: чипы из секретной лаборатории и открытый код

Китай стремится перейти к разработке собственных ИИ-чипов, и уже создал секретную лабораторию для этого. Однако, как оказалось, дело не только в "железе"…

Китайские модели искусственного интеллекта с открытым исходным кодом конкурируют с американскими, уверены ученые из Стэнфордского университета. Фокус разобрался, как Китаю, находящемуся под санкциями, удалось создать ИИ "на коленке".

Как китайскому ИИ удалось обойти американский

В докладе говорится, что китайские модели искусственного интеллекта с открытым исходным кодом, возможно, догнали или даже "опередили" американские разработки по возможностям и внедрению. Все дело в том, что китайские разработчики ИИ в основном придерживаются подхода с открытым исходным кодом, предоставляя конечным пользователям возможность свободно развертывать и модифицировать свои модели. А американские технологические гиганты, такие как OpenAI и Google DeepMind, напротив, представляют свои модели в качестве проприетарного программного обеспечения, пишет scmp.com.

Ссылаясь на ведущие отраслевые показатели, в отчете отмечается, что китайские открытые модели на сегодняшний день демонстрируют "почти передовые результаты", лидируя в области открытого исходного кода, лишь немного отставая от ведущих закрытых американских моделей. Более того, китайские разработчики, такие как Alibaba Cloud и DeepSeek, повышают либеральность условий лицензирования своих открытых моделей, предоставляя конечным пользователям еще большую гибкость в их использовании, подчеркивают ученые.

Китайский ИИ DeepSeek Фото: china-gadgets.de

Китайские модели с более высокой степенью "открытости", по сравнению с американскими, предлагают практические преимущества, такие как воспроизводимость и эффективность, которые могут способствовать их внедрению, особенно в регионах мира с ограниченными вычислительными ресурсами, говорится в отчете.

"Существование китайских открытых моделей на достаточно хорошем уровне может снизить зависимость глобальных игроков от американских компаний, предоставляющих модели через API (интерфейсы прикладного программирования)", — говорят исследователи, отмечая при этом, что измерение внедрения открытых моделей затруднено, поскольку они могут быть развернуты локально, а это означает, что "ни один центральный источник данных не имеет полной картины их распространения".

Также китайцы располагают большим количеством фирм-разработчиков, чем США. Это более десятка компаний, создающих мощные открытые модели, такие как DeepSeek. К ним относятся Alibaba Cloud и пекинские стартапы Moonshot AI и Zhipu AI (известный как Z.ai).

Чип Ascend 910C для ИИ-приложений Фото: Huawei

Как Китаю удалось создать ИИ-чипы, несмотря на санкции

США давно ведет технологическую войну против КНР. Для Америки было победой, когда удалось вытеснить ИИ-чипы NVIDIA H20 с китайского рынка. Однако симметричный ответ не заставил себя долго ждать — через несколько недель после этого события компания Huawei объявила о поставках ИИ-процессора Ascend 910C, пишет interestingengineering.com.

Этот китайский процессор позиционировался в качестве альтернативы на фоне усиления санкций Белого дома. Он был разработан на основе Ascend 910B, но получил обновленную архитектуру, объединив два процессора 910B вместе с использованием передовых методов интеграции. Таким образом разработчики смогли увеличить в 2 раза вычислительную мощность и объем памяти. В Huawei заявляют, что Ascend 910C смог достичь такой же производительности, как и у NVIDIA H100. Чип также получил улучшенную поддержку широкого спектра рабочих нагрузок ИИ.

"Хотя 910C не является прорывом в масштабах совершенно новых архитектур, он предлагает достаточную производительность, чтобы удовлетворить китайские компании, нуждающиеся в надежном высокопроизводительном оборудовании для задач обучения и вывода", — заключили авторы материала.

Да, без проблем не обошлось. 910C производится крупнейшим в Китае литейным заводом SMIC с использованием 7-нм процесса N+2. Однако, как отмечают источники, SMIC испытывает трудности с достижением желаемых показателей производительности. Это заставляет сомневаться в том, что данный ИИ-чип способен удовлетворять растущий спрос. И тем не менее, санкции дали возможность китайским компаниям вроде Huawei, Moore Threads и Iluvatar CoreX конкурировать с NVIDIA, предложив свои продукты.

Оборудование ASML для производства чипов Фото: ASML

Китайских чипов будет больше

Издание reuters.com обнаружило, что в КНР (Шэньчжэнь) действует секретная лаборатория, где перекупленные специалисты из нидерландской компании ASML помогают китайским инженерам создать собственную литейную машину для создания чипов.

Дело в том, что качественные станки для так называемой EUV-литографии, позволяющие "печатать" кремниевые пластины для ИИ-процессоров, производит одна-единственная фирма в мире — ASML. И Китай, конечно, не может приобрести ее новейшее оборудование из-за санкций.

Как утверждают расследователи Reuters, голландцам платили "зарплаты" в размере 400 — 700 тысяч долларов США, снабдив их фальшивыми документами и заставив работать в режиме повышенной секретности. Экспертам часто приходилось ночевать на рабочих местах, а также не всегда разрешалось пользоваться телефонами и другими видами связи.

В итоге, методом обратного инжиниринга они воссоздали оборудование ASML. Сделать это было просто — старые машины покупали через посредников, разбирали и воссоздавали заново, но не копию, а более "продвинутый" прототип с использованием деталей от Nikon и Canon.

Расследователи пишут, что за всем этим проектом стоит Huawei, но это лишь их мнение. Также они говорят, что чипы пока произвести не удалось, так как литограф нужно усовершенствовать. Если это удастся сделать, то, по их данным, Китай будет производить собственные процессоры быстрее и качественнее, чем раньше. И санкции США будут бессильны.

Ранее мы писали о том, что Китай сильно улучшил чипы вопреки санкциям США. Новые чипы Huawei Kirin 9030, созданные в Китае вопреки санкциям США, могут принести производителям много проблем.