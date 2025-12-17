Китай сильно улучшил свои чипы вопреки санкциям США: чем поразил процессор Kirin 9030

Новые чипы Huawei Kirin 9030, созданные в Китае вопреки санкциям США, могут принести производителям много проблем.

SMIC разработала техпроцесс N+3 представляет собой эволюцию предыдущей 7-нм технологии. Об этом сообщила в своем отчете канадская компания TechInsights, которая провела предварительный анализ и разборку технологического процесса процессора Kirin 9030, используемого в новом смартфоне Huawei Mate 80 Pro Max.

Техпроцесс N+3 показывает, что SMIC очень близка к достижению настоящего эквивалента 5-нм процесса без использования EUV-литографии. SMIC добилась значительного повышения плотности размещения кристаллов, однако, по оценкам TechInsights, все еще значительно уступает полноценным 5-нм техпроцессам от ведущих производителей микросхем TSMC (Тайвань) и Samsung (Южная Корея).

По словам аналитика Раджеша Кришнамурти, процесс N+3 столкнется со значительными проблемами, связанными с выпуском качественных микросхем, поскольку он основан на многократном нанесении рисунка в глубоком ультрафиолетовом диапазоне (DUV) для агрессивного образования металлических слоев.

Недавно писали, почему Huawei Mate 80 Pro Max является недооцененным смартфоном. Помимо процессора Kirin 9030, он обладает хорошей системой камер, красочным экраном и мощной батареей.

Сообщали также, что Kirin 9030 получил также смартфон Huawei Mate X7. Новинку считают главным конкурентом Samsung Galaxy Fold 7, и кое в чем она превосходит южнокорейскую модель.