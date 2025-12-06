Лучше не найти: самые недооцененные смартфоны по итогам ноября 2025 года (фото)

На рынке смартфонов недавно появились яркие новинки. Производители продолжают наращивать емкость аккумуляторов, улучшать камеры и внедрять уникальные фишки вроде встроенных сабвуферов и переменной диафрагмы.

Фокус выбрал четыре самых интересных смартфона прошедшего месяца, на которые стоит обратить внимание. В подборке нашлось место как бескомпромиссным фотофлагманам, так и сбалансированным моделям среднего класса.

Huawei Mate 80 Pro Max

Настоящий подарок для любителей мобильной фотографии. Его главная фишка — система камер с переменной диафрагмой (f/1.4–4.0), позволяющая гибко управлять светом и глубиной резкости. Основной модуль дополняют два телеобъектива: макро-телевик с 4-кратным зумом и перископ с приближением 6,2x.

Huawei Mate 80 Pro Max Фото: скриншот / YouTube

Аппарат построен на новом фирменном чипе Kirin 9030 Pro, имеет 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ хранилища. Большой 6,9-дюймовый LTPO AMOLED-экран радует плавной картинкой на 120 Гц. За безопасность отвечает система 3D-сканирования лица, а корпус защищен по стандарту IP69. Батарея на 6000 мАч поддерживает быструю зарядку 100 Вт.

Відео дня

Цена Huawei Mate 80 Pro Max: от $1125.

Honor 500 Pro

Модель, которая сочетает в себе характеристики флагмана и разумную цену. Смартфон оснащен ярким (до 6000 нит) OLED-дисплеем, который безопасен для глаз благодаря высокой частоте ШИМ-затемнения (3840 Гц). Внутри установлен мощный процессор Snapdragon 8 Elite, обеспечивающий отличную производительность в играх.

Honor 500 Pro Фото: Honor

Honor 500 Pro получил гигантскую батарею на 8000 мАч с поддержкой 80-ваттной зарядки. Основная камера на 200 Мп дополнена телевиком с 3-кратным зумом. Корпус защищен по максимуму (IP68/69/69K), но есть нюанс: устаревший порт USB-C 2.0.

Цена Honor 500 Pro: от $505.

Oppo Reno 15 Pro

Крепкий середняк с продвинутыми возможностями. Телефон работает на свежем чипе MediaTek Dimensity 8450 и оснащен ярким 6,78-дюймовым OLED-экраном. Главная фишка модели — основная камера на 200 Мп с оптической стабилизацией и телеобъектив на 50 Мп с 3,5-кратным зумом.

Oppo Reno 15 Pro Фото: Oppo

Аккумулятор емкостью 6500 мАч можно быстро зарядить как по проводу (80 Вт), так и без него (50 Вт). Смартфон также имеет защиту IP69, что делает его очень выносливым.

Цена Oppo Reno 15 Pro: от $520.

Poco F8 Ultra

Самый музыкальный и мощный смартфон подборки. Poco F8 Ultra получил уникальную аудиосистему 2.1 с выделенным сабвуфером для басов, разработанную совместно с Bose. Внутри установлен новейший процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 с дополнительным чипом для обработки графики.

Poco F8 Ultra Фото: PhoneArena

Дисплей — 6,9 дюйма с яркостью 3500 нит. Набор камер включает в себя три модуля по 50 Мп, в том числе телевик с 5-кратным зумом. Батарея на 6500 мАч поддерживает сверхбыструю зарядку 100 Вт.

Цена Poco F8 Ultra: от €829.

Ранее сообщалось, что недорогие смартфоны почти догнали большие флагманы. Исследование показало, что необязательно выбирать более крупные и дорогие модели смартфонов, чтобы получить премиальное качество.