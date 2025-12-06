Лучше не найти: самые недооцененные смартфоны по итогам ноября 2025 года (фото)
На рынке смартфонов недавно появились яркие новинки. Производители продолжают наращивать емкость аккумуляторов, улучшать камеры и внедрять уникальные фишки вроде встроенных сабвуферов и переменной диафрагмы.
Фокус выбрал четыре самых интересных смартфона прошедшего месяца, на которые стоит обратить внимание. В подборке нашлось место как бескомпромиссным фотофлагманам, так и сбалансированным моделям среднего класса.
Huawei Mate 80 Pro Max
Настоящий подарок для любителей мобильной фотографии. Его главная фишка — система камер с переменной диафрагмой (f/1.4–4.0), позволяющая гибко управлять светом и глубиной резкости. Основной модуль дополняют два телеобъектива: макро-телевик с 4-кратным зумом и перископ с приближением 6,2x.
Аппарат построен на новом фирменном чипе Kirin 9030 Pro, имеет 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ хранилища. Большой 6,9-дюймовый LTPO AMOLED-экран радует плавной картинкой на 120 Гц. За безопасность отвечает система 3D-сканирования лица, а корпус защищен по стандарту IP69. Батарея на 6000 мАч поддерживает быструю зарядку 100 Вт.
- Цена Huawei Mate 80 Pro Max: от $1125.
Honor 500 Pro
Модель, которая сочетает в себе характеристики флагмана и разумную цену. Смартфон оснащен ярким (до 6000 нит) OLED-дисплеем, который безопасен для глаз благодаря высокой частоте ШИМ-затемнения (3840 Гц). Внутри установлен мощный процессор Snapdragon 8 Elite, обеспечивающий отличную производительность в играх.
Honor 500 Pro получил гигантскую батарею на 8000 мАч с поддержкой 80-ваттной зарядки. Основная камера на 200 Мп дополнена телевиком с 3-кратным зумом. Корпус защищен по максимуму (IP68/69/69K), но есть нюанс: устаревший порт USB-C 2.0.
- Цена Honor 500 Pro: от $505.
Oppo Reno 15 Pro
Крепкий середняк с продвинутыми возможностями. Телефон работает на свежем чипе MediaTek Dimensity 8450 и оснащен ярким 6,78-дюймовым OLED-экраном. Главная фишка модели — основная камера на 200 Мп с оптической стабилизацией и телеобъектив на 50 Мп с 3,5-кратным зумом.
Аккумулятор емкостью 6500 мАч можно быстро зарядить как по проводу (80 Вт), так и без него (50 Вт). Смартфон также имеет защиту IP69, что делает его очень выносливым.
- Цена Oppo Reno 15 Pro: от $520.
Poco F8 Ultra
Самый музыкальный и мощный смартфон подборки. Poco F8 Ultra получил уникальную аудиосистему 2.1 с выделенным сабвуфером для басов, разработанную совместно с Bose. Внутри установлен новейший процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 с дополнительным чипом для обработки графики.
Дисплей — 6,9 дюйма с яркостью 3500 нит. Набор камер включает в себя три модуля по 50 Мп, в том числе телевик с 5-кратным зумом. Батарея на 6500 мАч поддерживает сверхбыструю зарядку 100 Вт.
- Цена Poco F8 Ultra: от €829.
Ранее сообщалось, что недорогие смартфоны почти догнали большие флагманы. Исследование показало, что необязательно выбирать более крупные и дорогие модели смартфонов, чтобы получить премиальное качество.