Краще не знайти: найбільш недооцінені смартфони за підсумками листопада 2025 року (фото)

На ринку смартфонів нещодавно з'явилися яскраві новинки. Виробники продовжують нарощувати ємність акумуляторів, покращувати камери і впроваджувати унікальні фішки на кшталт вбудованих сабвуферів і змінної діафрагми.

Фокус вибрав чотири найцікавіші смартфони минулого місяця, на які варто звернути увагу. У добірці знайшлося місце як безкомпромісним фотофлагманам, так і збалансованим моделям середнього класу.

Huawei Mate 80 Pro Max

Справжній подарунок для любителів мобільної фотографії. Його головна фішка — система камер зі змінною діафрагмою (f/1.4-4.0), що дає змогу гнучко керувати світлом і глибиною різкості. Основний модуль доповнюють два телеоб'єктиви: макро-телевік з 4-кратним зумом і перископ з наближенням 6,2x.

Huawei Mate 80 Pro Max Фото: скриншот / YouTube

Апарат побудований на новому фірмовому чипі Kirin 9030 Pro, має 16 ГБ оперативної пам'яті і до 1 ТБ сховища. Великий 6,9-дюймовий LTPO AMOLED-екран радує плавною картинкою на 120 Гц. За безпеку відповідає система 3D-сканування обличчя, а корпус захищений за стандартом IP69. Батарея на 6000 мАг підтримує швидку зарядку 100 Вт.

Ціна Huawei Mate 80 Pro Max: від $1125.

Honor 500 Pro

Модель, яка поєднує в собі характеристики флагмана та розумну ціну. Смартфон оснащений яскравим (до 6000 ніт) OLED-дисплеєм, який безпечний для очей завдяки високій частоті ШІМ-затемнення (3840 Гц). Усередині встановлено потужний процесор Snapdragon 8 Elite, що забезпечує відмінну продуктивність в іграх.

Honor 500 Pro Фото: Honor

Honor 500 Pro отримав гігантську батарею на 8000 мАг з підтримкою 80-ватної зарядки. Основна камера на 200 Мп доповнена телевіком з 3-кратним зумом. Корпус захищений по максимуму (IP68/69/69K), але є нюанс: застарілий порт USB-C 2.0.

Ціна Honor 500 Pro: від $505.

Oppo Reno 15 Pro

Міцний середняк із просунутими можливостями. Телефон працює на свіжому чипі MediaTek Dimensity 8450 і оснащений яскравим 6,78-дюймовим OLED-екраном. Головна фішка моделі — основна камера на 200 Мп з оптичною стабілізацією і телеоб'єктив на 50 Мп з 3,5-кратним зумом.

Oppo Reno 15 Pro Фото: Oppo

Акумулятор ємністю 6500 мАг можна швидко зарядити як по дроту (80 Вт), так і без нього (50 Вт). Смартфон також має захист IP69, що робить його дуже витривалим.

Ціна Oppo Reno 15 Pro: від $520.

Poco F8 Ultra

Наймузичніший і найпотужніший смартфон добірки. Poco F8 Ultra отримав унікальну аудіосистему 2.1 з виділеним сабвуфером для басів, розроблену спільно з Bose. Усередині встановлений новітній процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5 з додатковим чіпом для обробки графіки.

Poco F8 Ultra Фото: PhoneArena

Дисплей — 6,9 дюйма з яскравістю 3500 ніт. Набір камер містить три модулі по 50 Мп, зокрема телевік з 5-кратним зумом. Батарея на 6500 мАг підтримує надшвидку зарядку 100 Вт.

Ціна Poco F8 Ultra: від €829.

Раніше повідомлялося, що недорогі смартфони майже наздогнали великі флагмани. Дослідження показало, що необов'язково вибирати більші та дорожчі моделі смартфонів, щоб отримати преміальну якість.