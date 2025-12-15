Новый китайский смартфон обогнал лидеров рынка: почему он оказался лучше Samsung (видео)

Huawei недавно показала складной смартфон Mate X7. Аппарат претендует на лидерство в своей нише, предлагая передовые характеристики, емкую батарею и защищенный корпус.

Обозреватели PhoneArena уже протестировали новинку и поделились первыми впечатлениями в обзоре Mate X7. Новинку назвали главным конкурентом Samsung Galaxy Fold 7. Журналисты отмечают, что китайский бренд сделал бескомпромиссный гаджет с точки зрения надежности и фотовозможностей.

Дизайн

Внешне Mate X7 напоминает предшественника, но инженеры существенно доработали конструкцию. Толщина устройства в сложенном состоянии уменьшилась с 9,9 мм до 9,5 мм. Это уже в диапазоне обычных телефонов. Однако главным прорывом стала сертификация по стандартам IP58 и IP59. Это делает новинку одним из немногих складных гаджетов с официальной защитой не только от воды, но и от пыли — главного врага гибких шарниров.

Huawei Mate X7 Фото: phonearena.com

Внешний экран прикрыт новым поколением стекла Kunlun, которое стало на 20% устойчивее к падениям. Внутренний гибкий дисплей также получил усиленную структуру, устойчивую к ударам и деформации. Дизайн блока камер производитель называет "Вратами пространства-времени" (Time-Space Gate) в маркетинговых материалах.

Камеры

Обычно складные смартфоны уступают классическим флагманам в качестве съемки из-за нехватки места в корпусе. Huawei нарушила этот стереотип. Mate X7 получил основной сенсор на 50 Мп размером 1/1.28 дюйма и улучшенный телеобъектив с зумом 3.5x и светосилой f/2.2.

Эксперты утверждают, что по качеству снимков новинка не уступает даже таким фотофлагманам, как Samsung Galaxy S25 Ultra. Программно изображение обрабатывают улучшенные алгоритмы, выводящие мобильную фотографию на новый уровень.

Отзыв журналиста PhoneArena: "я опробовал Huawei Mate X7, и это серьезная угроза Samsung"

Мощность и автономность

Внутри смартфона стоит новейший фирменный чипсет Kirin 9030. Хотя официальных тестов пока нет, предварительные данные указывают на прирост производительности до 33% по сравнению с прошлым поколением (Kirin 9020). Этого достаточно для плавной работы в любых сценариях, хотя в чистой синтетической мощности чип все еще может уступать топовым решениям Snapdragon.

Емкость аккумулятора выросла с 5110 мАч до впечатляющих 5600 мАч, что обеспечивает отличную автономность даже с учетом ярких экранов (до 3000 нит на внешнем и 2500 нит на внутреннем). Также заявлена поддержка новейших стандартов связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 6. Несмотря на отсутствие предустановленных сервисов Google, обозреватели подтверждают, что обходные пути для их установки по-прежнему работают.

