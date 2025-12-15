Новий китайський смартфон обігнав лідерів ринку: чому він виявився кращим за Samsung (відео)

Huawei нещодавно показала складаний смартфон Mate X7. Апарат претендує на лідерство у своїй ніші, пропонуючи передові характеристики, ємну батарею і захищений корпус.

Оглядачі PhoneArena вже протестували новинку і поділилися першими враженнями в огляді Mate X7. Новинку назвали головним конкурентом Samsung Galaxy Fold 7. Журналісти зазначають, що китайський бренд зробив безкомпромісний гаджет з точки зору надійності та фотоможливостей.

Дизайн

Зовні Mate X7 нагадує попередника, але інженери суттєво допрацювали конструкцію. Товщина пристрою в складеному стані зменшилася з 9,9 мм до 9,5 мм. Це вже в діапазоні звичайних телефонів. Однак головним проривом стала сертифікація за стандартами IP58 та IP59. Це робить новинку одним із небагатьох складних гаджетів з офіційним захистом не лише від води, а й від пилу — головного ворога гнучких шарнірів.

Huawei Mate X7 Фото: phonearena.com

Зовнішній екран прикритий новим поколінням скла Kunlun, яке стало на 20% стійкішим до падінь. Внутрішній гнучкий дисплей також отримав посилену структуру, стійку до ударів і деформації. Дизайн блоку камер виробник називає "Воротами простору-часу" (Time-Space Gate) у маркетингових матеріалах.

Камери

Зазвичай складні смартфони поступаються класичним флагманам у якості зйомки через брак місця в корпусі. Huawei порушила цей стереотип. Mate X7 отримав основний сенсор на 50 Мп розміром 1/1.28 дюйма і покращений телеоб'єктив із зумом 3.5x і світлосилою f/2.2.

Експерти стверджують, що за якістю знімків новинка не поступається навіть таким фотофлагманам, як Samsung Galaxy S25 Ultra. Програмно зображення обробляють поліпшені алгоритми, що виводять мобільну фотографію на новий рівень.

Відгук журналіста PhoneArena: "я випробував Huawei Mate X7, і це серйозна загроза Samsung"

Потужність і автономність

Усередині смартфона стоїть новітній фірмовий чипсет Kirin 9030. Хоча офіційних тестів поки немає, попередні дані вказують на приріст продуктивності до 33% порівняно з минулим поколінням (Kirin 9020). Цього достатньо для плавної роботи в будь-яких сценаріях, хоча в чистій синтетичній потужності чип все ще може поступатися топовим рішенням Snapdragon.

Ємність акумулятора зросла з 5110 мАг до вражаючих 5600 мАг, що забезпечує відмінну автономність навіть з урахуванням яскравих екранів (до 3000 ніт на зовнішньому і 2500 ніт на внутрішньому). Також заявлена підтримка новітніх стандартів зв'язку Wi-Fi 7 і Bluetooth 6. Незважаючи на відсутність встановлених сервісів Google, оглядачі підтверджують, що обхідні шляхи для їх встановлення, як і раніше, працюють.

