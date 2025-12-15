Новий китайський смартфон обігнав лідерів ринку: чому він виявився кращим за Samsung (відео)
Huawei нещодавно показала складаний смартфон Mate X7. Апарат претендує на лідерство у своїй ніші, пропонуючи передові характеристики, ємну батарею і захищений корпус.
Оглядачі PhoneArena вже протестували новинку і поділилися першими враженнями в огляді Mate X7. Новинку назвали головним конкурентом Samsung Galaxy Fold 7. Журналісти зазначають, що китайський бренд зробив безкомпромісний гаджет з точки зору надійності та фотоможливостей.
Дизайн
Зовні Mate X7 нагадує попередника, але інженери суттєво допрацювали конструкцію. Товщина пристрою в складеному стані зменшилася з 9,9 мм до 9,5 мм. Це вже в діапазоні звичайних телефонів. Однак головним проривом стала сертифікація за стандартами IP58 та IP59. Це робить новинку одним із небагатьох складних гаджетів з офіційним захистом не лише від води, а й від пилу — головного ворога гнучких шарнірів.
Зовнішній екран прикритий новим поколінням скла Kunlun, яке стало на 20% стійкішим до падінь. Внутрішній гнучкий дисплей також отримав посилену структуру, стійку до ударів і деформації. Дизайн блоку камер виробник називає "Воротами простору-часу" (Time-Space Gate) у маркетингових матеріалах.
Камери
Зазвичай складні смартфони поступаються класичним флагманам у якості зйомки через брак місця в корпусі. Huawei порушила цей стереотип. Mate X7 отримав основний сенсор на 50 Мп розміром 1/1.28 дюйма і покращений телеоб'єктив із зумом 3.5x і світлосилою f/2.2.
Експерти стверджують, що за якістю знімків новинка не поступається навіть таким фотофлагманам, як Samsung Galaxy S25 Ultra. Програмно зображення обробляють поліпшені алгоритми, що виводять мобільну фотографію на новий рівень.
Потужність і автономність
Усередині смартфона стоїть новітній фірмовий чипсет Kirin 9030. Хоча офіційних тестів поки немає, попередні дані вказують на приріст продуктивності до 33% порівняно з минулим поколінням (Kirin 9020). Цього достатньо для плавної роботи в будь-яких сценаріях, хоча в чистій синтетичній потужності чип все ще може поступатися топовим рішенням Snapdragon.
Ємність акумулятора зросла з 5110 мАг до вражаючих 5600 мАг, що забезпечує відмінну автономність навіть з урахуванням яскравих екранів (до 3000 ніт на зовнішньому і 2500 ніт на внутрішньому). Також заявлена підтримка новітніх стандартів зв'язку Wi-Fi 7 і Bluetooth 6. Незважаючи на відсутність встановлених сервісів Google, оглядачі підтверджують, що обхідні шляхи для їх встановлення, як і раніше, працюють.
