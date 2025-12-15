Не стоит своих денег: эксперты назвали переоцененный смартфон 2025 года (фото)

Смартфон Motorola Edge 70 продемонстрировал хорошие результаты во время тестирования, однако эксперты считают слишком дорогим, учитывая ряд компромиссов по сравнению с его предшественником.

Motorola Edge 70 входит в успешную серию Edge, охватывающую сегменты от среднего до субфлагманского. Возможности данного смартфона раскрыл портал Notebookcheck.

Телефон Edge 70 отличается тонким корпусом толщиной менее 0,24 дюйма, что позволяет ему конкурировать с Apple iPhone Air и Samsung Galaxy S25 Edge. При этом смартфон несколько дешевле и стоит около 8 000 евро.

По словам экспертов, Motorola Edge 70 ощущается очень легким, прочным и качественно сделанным. До этого модель Moto предлагала аналогично тонкие устройства, однако они имели значительные проблемы с устойчивостью.

Motorola Edge 70 Фото: notebookcheck.com

Обозреватели отметили хорошее качество материалов, а также наличие функций быстрой и беспроводной зарядки. Motorola также обязалась обновлять программное обеспечение до 2031 года и предлагает быстрый Wi-Fi, а также точный GPS.

"Но при такой цене Motorola должна предлагать значительно более высокую производительность, чем может обеспечить Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4. Этот чипсет позиционируется в среднем классе и не может успевать за телефонами высокого класса", — считают в издании.

Среди других недостатков, неприсущих смартфонам данной ценовой категории, эксперты упомянули порт USB 2.0 без функции DisplayPort, дисплей без LTPO и отсутствие оптического зума у камеры. Авторы обзора отметили, что свою окончательную оценку они могут дать позже, когда цена смартфона немного снизится.

Motorola Edge 70 Фото: notebookcheck.com

Напомним, эксперты назвали Moto G Stylus лучшим бюджетным смартфоном 2025 года.

Фокус также сообщал, что обозреватель смартфонов Джон Веласко протестировал Moto G Play 2026.