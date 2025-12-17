Китай сильно поліпшив свої чипи всупереч санкціям США: чим вразив процесор Kirin 9030

Нові чипи Huawei Kirin 9030, створені в Китаї всупереч санкціям США, можуть принести виробникам багато проблем.

SMIC розробила техпроцес N+3, що являє собою еволюцію попередньої 7-нм технології. Про це повідомила у своєму звіті канадська компанія TechInsights, яка провела попередній аналіз і розбирання технологічного процесу процесора Kirin 9030, використовуваного в новому смартфоні Huawei Mate 80 Pro Max.

Техпроцес N+3 показує, що SMIC дуже близька до досягнення справжнього еквівалента 5-нм процесу без використання EUV-літографії. SMIC домоглася значного підвищення щільності розміщення кристалів, однак, за оцінками TechInsights, все ще значно поступається повноцінним 5-нм техпроцесам від провідних виробників мікросхем TSMC (Тайвань) і Samsung (Південна Корея).

За словами аналітика Раджеша Крішнамурті, процес N+3 зіткнеться зі значними проблемами, пов'язаними з випуском якісних мікросхем, оскільки він заснований на багаторазовому нанесенні малюнка в глибокому ультрафіолетовому діапазоні (DUV) для агресивного утворення металевих шарів.

Нещодавно писали, чому Huawei Mate 80 Pro Max є недооціненим смартфоном. Крім процесора Kirin 9030, він має гарну систему камер, барвистий екран і потужну батарею.

Повідомляли також, що Kirin 9030 отримав також смартфон Huawei Mate X7. Новинку вважають головним конкурентом Samsung Galaxy Fold 7, і в дечому вона перевершує південнокорейську модель.