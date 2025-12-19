У Китаї похвалилися створенням чипа в 100 разів швидшого, ніж у Nvidia: як він змінить ШІ

Китайські вчені з Шанхайського університету Цзяотун і Університету Цінхуа представили оптичний обчислювальний чип LightGen, який нібито перевершує найкращих конкурентів від американської компанії Nvidia.

Він використовує швидкість світла для забезпечення роботи штучного інтелекту, зокрема генерації зображень або відео. Дослідники розкрили подробиці у своїй статті, опублікованій 18 грудня у виданні Science.

За їхніми словами, LightGen об'єднує понад 2 млн фотонних нейронів на одному компактному чипі. Він дає змогу генерувати зображення з високою роздільною здатністю, включно з 3D-сценами, і створювати відеоролики, повторювати стиль і пригнічувати "шум".

Великі моделі генеративного ШІ тепер можуть створювати текст, зображення і відео з разючою точністю, але водночас вимагають величезної обчислювальної потужності, часу та енергії. Наявне обладнання насилу забезпечує ці потреби, пишуть китайські вчені.

Відео дня

Фотонні обчислення, які обробляють інформацію за допомогою імпульсів лазерного світла замість електрики, мають прискорити роботу ШІ, а також знизити споживання енергії. Такі системи вже робили, але їхні можливості не давали змоги запускати передові додатки штучного інтелекту.

"Виміряна швидкість наскрізних обчислень і енергоефективність LightGen більш ніж на два порядки перевершують показники сучасних електронних чипів, відкриваючи шлях до прискорення великих візуальних генеративних моделей", — наголошується у вступі, який доступний безплатно.

Китайське видання South China Morning Post пише, що чип LightGen більш ніж у сто разів перевершив провідне обладнання Nvidia для штучного інтелекту за швидкістю та енергоефективністю, особливо в завданнях генерації, як-от створення відео та синтез зображень. Неясно, на підставі чого ЗМІ зробило таке порівняння.

Раніше писали, чому китайський ШІ кращий за американський. Китай активно працює над новими моделями всупереч санкціям США. Вчені зі Стенфордського університету дійшли висновку, що ШІ з Китаю вже наздогнав або навіть перевершив американські аналоги.