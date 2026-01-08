Кінець епохи смартфонів: конкуренти Apple вперше за багато років стали ціннішими

Свого часу Apple стала першою компанією США, оціненою в 1 трильйон доларів. Однак у 2026 році Волл-стріт вже не так зосереджена на смартфонах, а лідерами ринку стають компанії, пов’язані зі сферою штучного інтелекту (ШІ).

Сьогодні лідером Волл-стріт стала компанія Nvidia, яка розробляє графічні процесори для ШІ. Окрім того, завдяки штучному інтелекту акції Alphabet (материнської компанії Google) обійшли Apple вперше з 20219 року. Про це пише PhoneArena.

Як зазначають у виданні, у січні 2022 року Apple стала першою компанією, чия капіталізація досягла 3 трильйони доларів. Однак пізніше того ж року публічний випуск ChatGPT від OpenAI змінив сферу технологій.

Коли ШІ став головним модним словом на ринку, оцінка Nvidia різко зросла, вперше перевищивши ринкову капіталізацію Apple у червні 2024 року. До липня 2025 року Nvidia стала першою американською компанією, яка досягла вартості 4 трильйони доларів, і наразі є найціннішою в США.

Відео дня

Як пояснюють у виданні, чипи Nvidia, для створення графіки у відеоіграх, комп'ютерах, смартфонах і планшетах, ідеально підходять для штучного інтелекту. Вони використовують паралельну обробку, яка дозволяє їм одночасно обробляти тисячі невеликих завдань, що робить їх ідеальними для ШІ.

Тим часом акції Alphabet у 2025 році зросли на цілих 65%. Вважається, що Google має перевагу над іншими технологічними фірмами, коли йдеться про агентний штучний інтелект. ШІ-агенти можуть міркувати, планувати та виконувати багатоетапні завдання самостійно з мінімальним втручанням людини.

Важливо

Новий смартфон краще купити якнайшвидше: у 2026 році очікується рекордний стрибок цін

Станом на 7 січня 2026 року ринкова капіталізація Apple становила 3,84 трильйона доларів після падіння акцій більш ніж на 4% за останні п'ять днів. Своєю чергою акції Alphabet у середу зросли більш ніж на 2%, закрившись на позначці 322,03 долара, а ринкова капіталізація склала 3,88 трильйона доларів.

На думку експертів порталу, якщо Apple не розробить окуляри доповненої реальності, не варто очікувати, що акції компанії домінуватимуть у технологічному секторі, як це було кілька років тому.

"Штучний інтелект — це новий шериф у місті, і зараз Google справляється з цією технологією набагато краще, ніж Apple", — підсумували у виданні.

Нагадаємо, раніше південнокорейський інсайдер стверджував, що у 2026 році смартфони із 16 ГБ оперативної пам'яті більше не будуть доступні через дефіцит чипів, спричинений розвитком ШІ.

Фокус також повідомляв, що у Китаї заявили про створення чипа в 100 разів швидшого, ніж у Nvidia, що використовує швидкість світла для забезпечення роботи ШІ, зокрема генерації зображень та відео.