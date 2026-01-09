Ціни на популярні смартфони злетять: які моделі суттєво подорожчають у 2026 році

Один з керівників Samsung, натякнув, що компанія може скоригувати ціни на свої флагманські смартфони через дефіцит оперативної пам’яті, спричинений розвитком штучного інтелекту (ШІ).

Хоча Samsung є найбільшим у світі виробником мікросхем оперативної пам’яті, вона не застрахована від наслідків подорожчання цих компонентів. Про це сказав президент і керівник відділу глобального маркетингу компанії Вонджін Лі в інтерв'ю Bloomberg.

За словами Лі, проблеми з постачанням напівпровідників вплинуть абсолютно на всіх. Він також припустив, що це може позначитись на вартості пристроїв Samsung.

"Ціни зростають навіть зараз, коли ми говоримо. Звичайно, ми не хочемо перекладати цей тягар на споживачів, але ми дійдемо до точки, коли нам доведеться розглянути можливість перегляду цін на нашу продукцію", — пояснив він.

Як зазначає PhoneArena, хоча представник Samsung не згадав жодних конкретних пристроїв, логічно припустити, що серед них буде майбутня серія смартфонів Galaxy S26. Раніше інсайдери вже повідомляли, що Samsung намагається скоротити витрати через постійне зростання цін на ключові компоненти, особливо напівпровідники.

"Звичайно, до цієї інформації варто ставитися з певною долею скептицизму, оскільки поки що нічого не підтверджено. Проте, серія Galaxy S26 виглядає дедалі вразливішою до зростання цін принаймні на деяких ринках", — наголосили експерти порталу.

Нагадаємо, раніше аналітики прогнозували, що Samsung Galaxy S26 може стати єдиним доступним флагманським смартфоном у 2026 році.

Фокус також повідомляв, що у 2026 році ціни на смартфони та персональні комп’ютери можуть зрости найбільше за всю історію.