Самый дешевый смартфон Samsung: вышла новая бюджетная модель Galaxy A07 5G (фото)

Компания Samsung официально представила бюджетный смартфон Galaxy A07 5G, который получил ряд улучшений, по сравнению с Galaxy A06 5G, выпущенным в прошлом году.

Samsung Galaxy A07 5G может похвастаться более плавным дисплеем и большим аккумулятором, чем Galaxy A06 5G. Характеристики смартфона были раскрыты на сайте Samsung Thailand.

Galaxy A07 5G оснащен 6,7-дюймовым PLS-РК-дисплеем с разрешением HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 800 нит. Частота обновления на 50% выше, чем у Galaxy A06 5G, а аккумулятор емкостью 6000 мАч превосходит предшественника на 20%.

Samsung Galaxy A07 5G Фото: sammobile.com

Смартфон весит 199 г и имеет размеры 167,4 x 77,4 x 8,2 мм, что делает его немного тяжелее и толще, чем Galaxy A06 5G. Новая модель поддерживает две SIM-карты, 5G, GPS, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, быструю проводную зарядку до 25 Вт и порт USB 2.0 Type-C.

В основе Galaxy A07 5G лежит процессор MediaTek Dimensity 6300. Samsung выпускает этот смартфон под управлением Android 16 и обещает шесть лет обновлений.

Что касается камер, на задней панели находится 50-мегапиксельная основная камера с диафрагмой f/1.8 и записью видео Full HD со скоростью 30 кадров/с, а также 2-мегапиксельный датчик глубины для портретной съемки. Спереди имеется 8-мегапиксельный фронтальный объектив, способный записывать видео Full HD со скоростью 30 кадров/с.

Galaxy A07 5G предлагается в двух конфигурациях памяти. Вариант с 4 ГБ оперативной памяти стоит около 175 долларов США, тогда как цена модели с 6 ГБ оперативной памяти составляет около 190 долларов США. Сейчас смартфон доступен в черном и светло-фиолетовом цветах.

Напомним, серия Samsung Galaxy S25 столкнулась с внезапным всплеском продаж через восемь-девять месяцев после запуска. Это нарушило тенденцию, которая стабильно держалась со времен Galaxy S10.

Фокус также сообщал, что будущий смартфон Samsung Galaxy S26 может стать единственным доступным флагманом в 2026 году.