Смартфон Google Pixel с неожиданно низкой ценой: раскрыты детали о модели 10a

Вскоре в продажу поступит смартфон Google Pixel 10a, составив конкуренцию будущему iPhone 17e.

Google Pixel 10a, вероятно, будет продаваться по более низкой цене, чем Google Pixel 9a. Об этом пишет инсайдер MysteryLupin со ссылкой на розничных продавцов.

Сообщается, что Google Pixel 10a может быть запущен 17 февраля 2026 года. Ожидаемая стоимость модели со 128 ГБ памяти составит около 500 евро, тогда как версия на 256 ГБ будет стоить 600 долларов.

По данным инсайдера, Google Pixel 10a на 128 ГБ будет продаваться в четырех цветах: Obsidian, Berry, Lavender и Fog. В то же время вариант на 256 ГБ может выйти только в цвете Obsidian.

Как отмечает TechRadar, если слухи правдивы, то Google Pixel 10a будет стоить на 50 евро меньше, чем его предшественник Pixel 9a на момент запуска. При этом стоит учитывать, что цены в разных странах могут несколько отличаться.

"И хотя мы бы отнеслись ко всему этому с определенной долей скептицизма, Роланд Квандт, который имеет большой послужной список утечек информации, соглашается с большинством из этого, называя те же цвета и объемы памяти, а также запуск в середине февраля", — отметили в издании.

