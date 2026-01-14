Один из лучших бюджетных смартфонов: какую модель выделили эксперты (фото)

Смартфон TCL 60 XE NxtPaper 5G, вышедший в 2025 году, предлагает стабильную производительность и инновационную технологию дисплея NXTPAPER.

TCL 60 XE NxtPaper 5G сегодня является одним из лучших недорогих телефонов. К такому выводу пришли эксперты портала Android Authority.

Как отмечают в издании, одной из особенностей TCL 60 XE NxtPaper 5G является 6,8-дюймовый дисплей NXTPAPER. Панель FHD+ получила антибликовое покрытие и специальные режимы отображения, разработанные для уменьшения бликов и напряжения глаз.

TCL 60 XE NxtPaper 5G Фото: Future

Сбоку можно заметить физическую кнопку NXTPAPER, которая позволяет переключаться между стандартным режимом просмотра и более "бумажным", подобным электронной книге. Это позволяет много читать с экрана без вреда для глаз.

TCL 60 XE NxtPaper 5G также предлагает частоту обновления 120 Гц, большой аккумулятор емкостью 5010 мАч, два динамика, NFC и поддержку 5G. Смартфон имеет стабильную производительность, однако не может похвастаться быстрым процессором или лучшими камерами.

Ранее сообщалось, что TCL нацеливается на диапазон цен от 199 до 250 долларов (от 8 600 до 10 800 гривен).

"Если вы отдаете приоритет комфорту экрана и плавному ежедневному использованию, не говоря уже о чем-то, что несколько отличается от типичной бюджетной формулы, это предложение может быть для вас", — подытожили в издании.

Напомним, Oppo представила смартфон среднего класса Oppo A6s 5G с большим аккумулятором.

Фокус также сообщал, что Samsung официально выпустила свой самый дешевый смартфон Galaxy A07 5G.