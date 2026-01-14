Новый смартфон среднего класса поразил аккумулятором: о какой модели идет речь (фото)

Компания Oppo представила смартфон Oppo A6s 5G, который предлагает привлекательные функции и характеристики по средней цене.

Модель Oppo A6s 5G позиционируется как более доступная альтернатива Oppo A6 Pro 5G. Характеристики смартфона раскрыты на официальном сайте Oppo.

Oppo A6s 5G получил 6,75-дюймовый дисплей, базирующийся на IPS-панели с частотой обновления 120 Гц и приличной яркостью 1125 нит. При этом он имеет довольно низкое разрешение 1520 x 720 пикселей.

Oppo A6s 5G Фото: Oppo

Спереди смартфон оснащен 16-мегапиксельной фронтальной камерой f/2.4, а на задней панели расположена 50-мегапиксельная основная камера f/1.8 и 2-мегапиксельный монохромный объектив. Телефон также имеет сканер отпечатков пальцев, чип NFC и слот для двух SIM-карт

Одним из преимуществ Oppo A6s 5G стал огромный аккумулятор емкостью 7000 мАч, который можно заряжать через USB-C мощностью до 80 Вт. Беспроводная зарядка не поддерживается.

Oppo A6s 5G Фото: Oppo

Корпус Oppo A6s 5G сертифицирован по стандарту IP69, что свидетельствует о его водонепроницаемости. Смартфон весит 216 г и имеет толщину около 8.6 мм.

Что касается процессора, Oppo выбрала MediaTek Dimensity 6300, 6-нм ARM-чипсет 2024 года, который имеет два производительных ядра Cortex-A76 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и шесть эффективных ядер Cortex-A55.

Компания пока не подтвердила дату запуска и официальную цену Oppo A6s 5G. Ожидается, что смартфон будет дешевле Oppo A6 Pro 5G, рекомендованная розничная цена которого в Европе составляет 299 евро.

Напомним, Samsung представила свой самый дешевый смартфон Galaxy A07 5G, который получил ряд улучшений, по сравнению с Galaxy A06 5G, выпущенным в прошлом году.

Фокус также сообщал, что OnePlus сосредоточилась на смартфонах среднего класса, предлагая отличное соотношение цены и качества.