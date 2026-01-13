Бюджетные смартфоны, лучше флагманов: эксперт посоветовал модели среднего класса (фото)

Компания OnePlus сделала себе имя на флагманских смартфонах с первоклассными характеристиками и значительно лучшим соотношением цены и качества, чем у конкурентов на Android и iPhone. Однако сейчас бренд предлагает ряд более доступных моделей.

Если раньше OnePlus выпускала только флагманские телефоны, то сегодня компания заняла видное место в среднем и верхнем среднем ценовом сегментах. Это об этом пишет портал PhoneArena.

Как отмечают в издании, флагманские телефоны OnePlus становились все менее конкурентоспособными в течение последних пяти лет. В конце 2020 года компанию покинул один из соучредителей Карл Пей, а в 2021 году OnePlus и Oppo объединили свои усилия по разработкам программного и аппаратного обеспечения.

По мнению экспертов, недавно выпущенный OnePlus 15 показал, что в будущем высококлассные телефоны OnePlus будут на шаг ниже флагманских устройств Oppo, хотя оба похожи по функциям и дизайну. При этом цены OnePlus растут почти до того же уровня, что и у Galaxy, Pixel и iPhone.

Зато OnePlus теперь имеет множество замечательных устройств в среднем и верхнем среднем сегментах. К примеру, новейший OnePlus 15R получил процессор Snapdragon 8 Gen 5, массивный аккумулятор емкостью 7400 мАч и быструю зарядку 80 Вт с зарядным устройством в коробке по цене около 700 долларов. Еще одна серия с хорошим соотношением цены и качества — OnePlus Nord.

"Итак, мне как поклоннику OnePlus было неприятно наблюдать за падением популярности флагманских моделей компании, но это дало четкое понимание одного: OnePlus больше не стремится завоевать премиальный сегмент рынка. Компания не намерена конкурировать с Samsung, Apple и Google, но незаметно заняла главное место в среднем и верхнем среднем ценовом сегментах", — подытожил автор статьи.

Напомним, компания Oppo готовится выпустить смартфон среднего класса Reno 15 Pro Mini, оснащенный хорошей камерой и емким аккумулятором.

Фокус также сообщал, что компания iQOO, вероятно, планирует выпустить новый бюджетный смартфон, ориентированный на производительность.