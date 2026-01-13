Бюджетні смартфони, кращі за флагмани: експерт порадив моделі середнього класу (фото)

Компанія OnePlus зробила собі ім’я на флагманських смартфонах з першокласними характеристиками та значно кращим співвідношенням ціни та якості, ніж у конкурентів на Android та iPhone. Однак наразі бренд пропонує низку доступніших моделей.

Якщо раніше OnePlus випускала лише флагманські телефони, то сьогодні компанія зайняла чільне місце в середньому та верхньому середньому ціновому сегментах. Це про це пише портал PhoneArena.

Як зазначають у виданні, флагманські телефони OnePlus ставали все менш конкурентоспроможними впродовж останні п’яти років. Наприкінці 2020 року компанію покинув один зі співзасновників Карл Пей, а у 2021 році OnePlus та Oppo об'єднали свої зусилля щодо розробок програмного та апаратного забезпечення.

На думку експертів, нещодавно випущений OnePlus 15 показав, що в майбутньому висококласні телефони OnePlus будуть на крок нижче флагманських пристроїв Oppo, хоча обидва схожі за функціями та дизайном. При цьому ціни OnePlus зростають майже до того ж рівня, що й у Galaxy, Pixel та iPhone.

Натомість OnePlus тепер має безліч чудових пристроїв у середньому та верхньому середньому сегментах. До прикладу, найновіший OnePlus 15R отримав процесор Snapdragon 8 Gen 5, масивний акумулятор ємністю 7400 мАг та швидку зарядку 80 Вт із зарядним пристроєм у коробці за ціною близько 700 доларів. Ще одна серія з хорошим співвідношенням ціни та якості — OnePlus Nord.

"Отже, мені як шанувальнику OnePlus було неприємно спостерігати за падінням популярності флагманських моделей компанії, але це дало чітке розуміння одного: OnePlus більше не прагне завоювати преміальний сегмент ринку. Компанія не має наміру конкурувати з Samsung, Apple та Google, але непомітно зайняла чільне місце в середньому та верхньому середньому ціновому сегментах", — підсумував автор статті.

Нагадаємо, компанія Oppo готується випустити смартфон середнього класу Reno 15 Pro Mini, оснащений хорошою камерою та містким акумулятором.

Фокус також повідомляв, що компанія iQOO, ймовірно, планує випустити новий бюджетний смартфон, орієнтований на продуктивність.