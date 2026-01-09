Цей компактний смартфон Android порадує камерою: на яку модель звернути увагу (фото)

Китайська компанія Oppo готується випустити відносно компактний смартфон середнього класу Reno 15 Pro Mini, оснащений хорошою камерою та містким акумулятором.

Хоча за розміром Oppo Reno 15 Pro Mini менший за Oppo Reno 15 Pro, його габарити наближені до Apple iPhone 17. На це звернули увагу експерти порталу Notebookcheck.

Новий пристрій Oppo має 6,31-дюймовий екран, важить 187 грам та сертифікований за стандартом IP69, що свідчить про його водонепроникність. Дисплей базується на AMOLED-панелі з роздільною здатністю 2640 x 1216 пікселів, частотою оновлення 120 Гц та яскравістю повного екрана 1800 ніт.

Oppo Reno 15 Pro Mini Фото: Oppo

Reno 15 Pro Mini може похвалитися потрійною камерою, яка складається з основного об’єктива 200 МП f/1.8, надширококутного об’єктива 50 МП f/2.0 та телеоб'єктива 50 МП f/2.8 з 3,5-кратним оптичним зумом. Також є фронтальна камера на 50 МП.

Відео дня

Важливо

Кінець епохи смартфонів: конкуренти Apple вперше за багато років стали ціннішими

Попри відносно компактний корпус, Reno 15 Pro Mini оснащений акумулятором ємністю 6200 мАг, який можна заряджати через USB-C потужністю до 80 Вт. Процесор MediaTek Dimensity 8450 також робить його одним з найшвидших телефонів середнього класу, доступних на даний момент.

Серед інших характеристик Reno 15 Pro Mini — підтримка nano-SIM/eSIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 та наявність сканера відбитків пальців. Очікується, що початкова ціна моделі з 256 ГБ пам'яті становитиме 670 доларів, тоді як версія з 512 ГБ пам'яті коштуватиме близько 725 доларів.

Нагадаємо, незабаром очікується випуск смартфона Honor Magic8 Pro Air, що візуально схожий на iPhone Air, але маю більшу батарею.

Фокус також повідомляв, що смартфон середнього класу Nothing Phone 3 отримав нестандартний дизайн та хороше апаратне забезпечення.