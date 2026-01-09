Альтернатива iPhone з більшим акумулятором: розкрито деталі про новий смартфон (фото)

Найближчим часом очікується випуск смартфона Honor Magic8 Pro Air, який розглядається як конкурент тонкого та легкого флагмана Apple.

Дизайн Honor Magic8 Pro Air значною мірою нагадує iPhone Air, про що свідчать офіційні фотографії, оприлюднені на китайському порталі Weibo. На це звернув увагу Notebookcheck.

Судячи з опублікованих зображень, Honor Magic8 Pro Air вийде щонайменше в чотирьох кольорах: білий, чорний, фіолетовий та помаранчевий. Що стосується дизайну камери, Honor явно надихнувся Apple, використовуючи праву частину панелі камери для додаткових датчиків.

Кольори Honor Magic8 Pro Air Фото: Weibo

Офіційний постер також дає уявлення про деякі характеристики Magic8 Pro Air. Смартфон Honor з товщиною корпусу 6,1 мм виявився трохи товщим за iPhone Air (5,6 мм) та перевершує модель Apple за вагою.

Основною перевагою Magic8 Pro Air став акумулятор ємністю 5500 мАг. Для порівняння, iPhone Air оснащений батареєю ємністю лише 3149 мАг.

Очікується, що Honor Magic8 Pro Air незабаром вийде в Китаї. Інформації про запуск смартфона в Європі поки немає.

