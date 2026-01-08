Смартфон, якого нам бракувало: експерт порадив новинку, що вийде у 2026 році (фото)

Цього року очікується вихід нестандартного смартфона Clicks Communicator, натхненного класичними клавіатурними моделями BlackBerry.

Телефони BlackBerry асоціюються у більшості виключно з клавіатурою. Однак ці пристрої також мали особливе програмне забезпечення, зручне для комунікації, зазначив оглядач порталу Android Police Стівен Радокія.

За словами експерта, сортування сповіщень, акцент на комунікації та зрозуміле програмне забезпечення роблять Clicks Communicator повноцінним наступником BlackBerry.

"Якщо вам потрібен ідеальний робочий телефон, я очікую, що Clicks Communicator буде на першому місці в моєму списку, і він навіть може допомогти вам з балансом між роботою та особистим життям", — вважає Радокія.

Clicks Communicator Фото: androidpolice.com

На його думку, Clicks Communicator можна купити як доповнення до основного телефона, щоб краще зосередитися на робочих завданнях, не відволікаються на соціальні мережі та інші розважальні застосунки. При цьому Clicks Communicator повністю функціональний як окремий пристрій.

Окрім того, смартфон отримав деякі застарілі функції, яких бракує у 2026 році. Наприклад, він має 3,5-мм роз'єм для навушників та слот для картки microSD. Окремо експерт відзначив зручність перенесення великих файлів, таких як фільми та музичні колекції.

"Я повністю за те, щоб надавати людям більше можливостей, а не менше, особливо коли альтернативою є оплата за більше хмарного сховища, яке може бути не завжди доступним, залежно від мобільного з’єднання", — наголосив автор.

