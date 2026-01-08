Новий тип смартфона Android: розкрито деталі про незвичайну модель 2026 року (фото)

Швейцарський бренд Punkt випустив новий смартфон MC03 з операційною системою, в першу чергу орієнтованою на цифровий мінімалізм, конфіденційність та суворий контроль за застосунками.

Смартфон MC03 базується на досвіді, отриманому з торішньої моделі MC02, яка також робила ставку на безпеку особистих даних. Новий пристрій отримав низку покращень, порівняно з попередником, зазначає PhoneArena.

MC03 працює під керуванням AphyOS — операційної системи Punkt, орієнтованої на конфіденційність, заснованої на проекті Android з відкритим кодом. AphyOS дозволяє позбутися фонового відстеження Google, водночас надаючи доступ до програм Android через контрольоване середовище.

Для таких функцій, як електронна пошта та календар, Punkt пропонує власні програми. При цьому користувачі можуть безпечно встановлювати програми з Play Store.

Як пояснюють у виданні, система включає дві окремі області. Сховище (Vault) являє собою захищений простір, зарезервований для програм, які Punkt перевірив та схвалив на предмет конфіденційності та безпеки. Своєю чергою Wild Web дозволяє користувачам встановлювати будь-які програми для Android, контролюючи їх через систему дозволів під назвою Ledger.

"Люди прагнуть конфіденційності більше, ніж будь-коли раніше, особливо в епоху штучного інтелекту. Вони стресовані та приголомшені рішучістю великих технологічних компаній відстежувати та монетизувати кожен їхній рух в Інтернеті. Punkt пропонує їм рішення — сучасний преміальний пристрій без необхідності жертвувати своєю конфіденційністю", — наголосив засновник і генеральний директор Punkt Петтер Небі.

Інші характеристики Punkt MC03

Новий MC03 може похвалитися сучаснішим дисплеєм, більш наближеним до сучасних стандартів. Телефон оснащений 6,67-дюймовою OLED-панеллю з частотою оновлення 120 Гц, яка замінила торішній повільніший РК-дисплей з частотою оновлення 60 Гц.

За словами експертів, камера MC03 не претендує на флагманську якість, однак цілком підходить для повсякденних знімків. Смартфон отримав потрійну задню камеру з основним об’єктивом на 64 МП, надширококутним об'єктивом на 8 МП та макрооб'єктивом на 2 МП. Спереду розташована 32-мегапіксельна фронтальна камера.

Punkt MC03 Фото: PhoneArena

Телефон оснащений акумулятором ємністю 5200 мАг. При потребі батарею можна замінити самостійно, що є рідкістю в наші дні. Смартфон також має рейтинг захисту від води та пилу IP68, що ставить його на один рівень із сучасними флагманськими моделями.

Потужність MC03 забезпечується чипсетом MediaTek 7300. Виробник також обіцяє три основні оновлення операційної системи разом із п’ятьма роками оновлень безпеки.

