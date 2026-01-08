Новый тип смартфона Android: раскрыты детали о необычной модели 2026 года (фото)

Швейцарский бренд Punkt выпустил новый смартфон MC03 с операционной системой, в первую очередь ориентированной на цифровой минимализм, конфиденциальность и строгий контроль за приложениями.

Смартфон MC03 базируется на опыте, полученном с прошлогодней модели MC02, которая также делала ставку на безопасность личных данных. Новое устройство получило ряд улучшений по сравнению с предшественником, отмечает PhoneArena.

MC03 работает под управлением AphyOS — операционной системы Punkt, ориентированной на конфиденциальность, основанной на проекте Android с открытым кодом. AphyOS позволяет избавиться от фонового отслеживания Google, в то же время предоставляя доступ к приложениям Android через контролируемую среду.

Для таких функций, как электронная почта и календарь, Punkt предлагает собственные приложения. При этом пользователи могут безопасно устанавливать приложения из Play Store.

Как объясняют в издании, система включает две отдельные области. Хранилище (Vault) представляет собой защищенное пространство, зарезервированное для программ, которые Punkt проверил и одобрил на предмет конфиденциальности и безопасности. В свою очередь Wild Web позволяет пользователям устанавливать любые приложения для Android, контролируя их через систему разрешений под названием Ledger.

"Люди хотят конфиденциальности больше, чем когда-либо прежде, особенно в эпоху искусственного интеллекта. Они напряжены и ошеломлены решимостью крупных технологических компаний отслеживать и монетизировать каждое их движение в Интернете. Punkt предлагает им решение — современное премиальное устройство без необходимости жертвовать своей конфиденциальностью", — подчеркнул основатель и генеральный директор Punkt Петтер Неби.

Другие характеристики Punkt MC03

Новый MC03 может похвастаться более современным дисплеем, более приближенным к современным стандартам. Телефон оснащен 6,67-дюймовой OLED-панелью с частотой обновления 120 Гц, которая заменила прошлогодний более медленный ЖК-дисплей с частотой обновления 60 Гц.

По словам экспертов, камера MC03 не претендует на флагманское качество, однако вполне подходит для повседневных снимков. Смартфон получил тройную заднюю камеру с основным объективом на 64 МП, сверхширокоугольным объективом на 8 МП и макрообъективом на 2 МП. Спереди расположена 32-мегапиксельная фронтальная камера.

Punkt MC03 Фото: PhoneArena

Телефон оснащен аккумулятором емкостью 5200 мАч. При необходимости батарею можно заменить самостоятельно, что является редкостью в наши дни. Смартфон также имеет рейтинг защиты от воды и пыли IP68, что ставит его на один уровень с современными флагманскими моделями.

Мощность MC03 обеспечивается чипсетом MediaTek 7300. Производитель также обещает три основных обновления операционной системы вместе с пятью годами обновлений безопасности.

