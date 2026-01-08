Бюджетный смартфон получил улучшенную батарею в тонком корпусе: раскрыто его название (фото)

Компания Xiaomi анонсировала смартфон среднего класса Poco M8 5G, который стал преемником Poco M7 5G, выпущенного в 2025 году.

Poco M8 5G имеет обновленный дизайн и несколько внутренних улучшений по сравнению с предыдущей моделью. Об этом пишет Notebookcheck со ссылкой на пресс-релиз Xiaomi

Сообщается, что Poco M8 5G отошел от плоской рамки и плоской задней панели Poco M7, получив изогнутую заднюю панель с более тонкой и аналогично изогнутой рамкой. Уменьшенный дисплей также изгибается в соответствии с рамкой. Смартфон будет продаваться в зеленом, черном и серебристом цветах.

Poco M8 5G Фото: Xiaomi

Несмотря на меньший дисплей, Poco M8 5G получил аккумулятор емкостью 5520 мАч и заряжается со скоростью 45 Вт. Для сравнения, Poco M7 5G имел батарею на 5160 мАч и скорость зарядки 18 Вт. Новая модель также стала прочнее, получив защиту от пыли и воды по стандарту IP65.

Основной модуль камеры Poco M8 5G включает 50-мегапиксельный объектив Light Fusion 400 с диафрагмой f/1.8, который может записывать видео в формате 4K, и 2-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру. Для селфи и видеочатов смартфон имеет 32-мегапиксельную фронтальную камеру.

Среди других характеристик Poco M8 5G — процессор Snapdragon 6 Gen 3, 8 ГБ оперативной памяти, наличие слота для карты microSD, а также 6,77-дюймовый дисплей Flow AMOLED с разрешением 2392 × 1080, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3200 нит.

Poco M8 5G работает под управлением Xiaomi HyperOS, однако производитель не раскрывает, какую версию Android он использует. Рекомендованная цена базовой модели с 256 ГБ памяти составляет 229 долларов, тогда как версия с 512 ГБ будет стоить около 279 долларов.

Напомним, бюджетный смартфон Redmi 15C 5G получил огромный дисплей и емкий аккумулятор, а также работает чрезвычайно стабильно для своего сегмента.

Фокус также сообщал, что смартфон OnePlus Nord 6 появился на нескольких сертификационных платформах, что свидетельствует о приближении его запуска.