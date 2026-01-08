Бюджетний смартфон отримав покращену батарею в тонкому корпусі: розкрито його назву (фото)

Компанія Xiaomi анонсувала смартфон середнього класу Poco M8 5G, який став наступником Poco M7 5G, випущеного у 2025 році.

Poco M8 5G має оновлений дизайн та кілька внутрішніх покращень порівняно з попередньою моделлю. Про це пише Notebookcheck з посиланням на пресреліз Xiaomi

Повідомляється, що Poco M8 5G відійшов від плоскої рамки та плоскої задньої панелі Poco M7, отримавши вигнуту задню панель з тоншою та аналогічно вигнутою рамкою. Зменшений дисплей також вигинається відповідно до рамки. Смартфон буде продаватись у зеленому, чорному та сріблястому кольорах.

Poco M8 5G Фото: Xiaomi

Попри менший дисплей, Poco M8 5G отримав акумулятор ємністю 5520 мАг та заряджається зі швидкістю 45 Вт. Для порівняння, Poco M7 5G мав батарею на 5160 мАг та швидкість заряджання 18 Вт. Нова модель також стала міцнішою, отримавши захист від пилу та води за стандартом IP65.

Основний модуль камери Poco M8 5G включає 50-мегапіксельний об’єктив Light Fusion 400 з діафрагмою f/1.8, який може записувати відео у форматі 4K, та 2-мегапіксельну надширококутну камеру. Для селфі та відеочатів смартфон має 32-мегапіксельну фронтальну камеру.

Серед інших характеристик Poco M8 5G — процесор Snapdragon 6 Gen 3, 8 ГБ оперативної пам'яті, наявність слота для карти microSD, а також 6,77-дюймовий дисплей Flow AMOLED з роздільною здатністю 2392 × 1080, частотою оновлення 120 Гц та піковою яскравістю 3200 ніт.

Poco M8 5G працює під управлінням Xiaomi HyperOS, проте виробник не розкриває, яку версію Android він використовує. Рекомендована ціна базової моделі з 256 ГБ пам’яті становить 229 доларів, тоді як версія з 512 ГБ коштуватиме близько 279 доларів.

