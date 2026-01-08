Смартфон, которого нам не хватало: эксперт посоветовал новинку, которая выйдет в 2026 году (фото)

В этом году ожидается выход нестандартного смартфона Clicks Communicator, вдохновленного классическими клавиатурными моделями BlackBerry.

Телефоны BlackBerry ассоциируются у большинства исключительно с клавиатурой. Однако эти устройства также имели особое программное обеспечение, удобное для коммуникации, отметил обозреватель портала Android Police Стивен Радокия.

По словам эксперта, сортировка уведомлений, акцент на коммуникации и понятное программное обеспечение делают Clicks Communicator полноценным преемником BlackBerry.

"Если вам нужен идеальный рабочий телефон, я ожидаю, что Clicks Communicator будет на первом месте в моем списке, и он даже может помочь вам с балансом между работой и личной жизнью", — считает Радокия.

Коммуникатор кликов Фото: androidpolice.com

По его мнению, Clicks Communicator можно купить как дополнение к основному телефону, чтобы лучше сосредоточиться на рабочих задачах, не отвлекаясь на социальные сети и другие развлекательные приложения. При этом Clicks Communicator полностью функционален как отдельное устройство.

Кроме того, смартфон получил некоторые устаревшие функции, которых не хватает в 2026 году. Например, он имеет 3,5-мм разъем для наушников и слот для карты microSD. Отдельно эксперт отметил удобство переноса больших файлов, таких как фильмы и музыкальные коллекции.

"Я полностью за то, чтобы предоставлять людям больше возможностей, а не меньше, особенно когда альтернативой является оплата за большее облачного хранилища, которое может быть не всегда доступным, в зависимости от мобильного соединения", — подчеркнул автор.

Напомним, бренд Punkt выпустил смартфон MC03, ориентированный на цифровой минимализм, конфиденциальность и строгий контроль за приложениями.

Фокус также сообщал, что смартфон Nothing Phone 3 получил нестандартный дизайн и хорошее аппаратное обеспечение для своего класса.