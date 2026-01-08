Смартфон, который подойдет большинству людей: эксперты назвали неожиданную модель Android (фото)

Смартфон среднего класса Nothing Phone 3 отличается нестандартным дизайном и хорошим аппаратным обеспечением, предлагающим множество настроек.

Nothing Phone 3 стоимостью около 700 долларов предлагает пять лет обновлений Android и семь лет обновлений безопасности. В общем, это неплохой телефон, который будет выполнять повседневные задачи без проблем, считают эксперты портала Android Police.

На фоне большинства современных смартфонов Nothing Phone 3 отличается дизайном задней панели со встроенной светодиодной панелью Glyph Matrix. Эта панель может отображать небольшие фрагменты информации.

Ничего Телефон 3 Фото: androidpolice.com

Nothing Phone 3 оснащен 6,67-дюймовым OLED-экраном, работает на базе чипа Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, а также имеет 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Это сочетание делает смартфон довольно производительным.

Відео дня

Важно

Конец эпохи смартфонов: конкуренты Apple впервые за много лет стали более ценными

Смартфон получил основную камеру на 50 МП, сверхширокоугольную камеру на 50 МП и телеобъектив на 50 МП. Аккумулятор имеет емкость 5150 мАч и возможность быстрой проводной зарядки мощностью 65 Вт. Также есть беспроводная зарядка и защита по стандарту IP68.

"Мы считаем, что в целом Nothing Phone 3 — это на самом деле довольно хороший телефон. Он не является мощным монстром, которого можно было бы ожидать от флагмана бренда, но он достаточно хорош, чтобы удовлетворить ежедневные потребности большинства пользователей", — подытожили в издании.

Ничего Телефон 3 Фото: Andrew Lanxon/CNET

Напомним, швейцарский бренд Punkt выпустил смартфон MC03 с операционной системой, ориентированной на цифровой минимализм, конфиденциальность и строгий контроль за приложениями.

Фокус также сообщал, новый смартфон Motorola Signature обошел по производительности камеры Google Pixel 10 Pro XL и iPhone 16 Pro Max, а также приблизился к Apple iPhone 17 Pro.