Смартфон, який підійде більшості людей: експерти назвали неочікувану модель Android (фото
Смартфон середнього класу Nothing Phone 3 вирізняється нестандартним дизайном та хорошим апаратним забезпеченням, що пропонує безліч налаштувань.
Nothing Phone 3 вартістю близько 700 доларів пропонує п'ять років оновлень Android та сім років оновлень безпеки. Загалом, це непоганий телефон, який виконуватиме повсякденні задачі без жодних проблем, вважають експерти порталу Android Police.
На фоні більшості сучасних смартфонів Nothing Phone 3 вирізняється дизайном задньої панелі з вбудованою світлодіодною панеллю Glyph Matrix. Ця панель може відображати невеликі фрагменти інформації.
Nothing Phone 3 оснащений 6,67-дюймовим OLED-екраном, працює на базі чіпа Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, а також має 12 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ вбудованої пам'яті. Це поєднання робить смартфон доволі продуктивним.
Смартфон отримав основну камеру на 50 МП, надширококутну камеру на 50 МП та телеоб'єктив на 50 МП. Акумулятор має ємність 5150 мАг та можливість швидкої дротової зарядки потужністю 65 Вт. Також є бездротова зарядка та захист за стандартом IP68.
"Ми вважаємо, що в цілому Nothing Phone 3 — це насправді досить хороший телефон. Він не є потужним монстром, якого можна було б очікувати від флагмана бренду, але він достатньо хороший, щоб задовольнити щоденні потреби більшості користувачів", — підсумували у виданні.
Нагадаємо, швейцарський бренд Punkt випустив смартфон MC03 з операційною системою, орієнтованою на цифровий мінімалізм, конфіденційність та суворий контроль за застосунками.
Фокус також повідомляв, новий смартфон Motorola Signature обійшов за продуктивністю камери Google Pixel 10 Pro XL та iPhone 16 Pro Max, а також наблизився до Apple iPhone 17 Pro.