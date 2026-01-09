Альтернатива iPhone с большим аккумулятором: раскрыты детали о новом смартфоне (фото)

В ближайшее время ожидается выпуск смартфона Honor Magic8 Pro Air, который рассматривается как конкурент тонкого и легкого флагмана Apple.

Дизайн Honor Magic8 Pro Air в значительной степени напоминает iPhone Air, о чем свидетельствуют официальные фотографии, обнародованные на китайском портале Weibo. На это обратил внимание Notebookcheck.

Судя по опубликованным изображениям, Honor Magic8 Pro Air выйдет по меньшей мере в четырех цветах: белый, черный, фиолетовый и оранжевый. Что касается дизайна камеры, Honor явно вдохновился Apple, используя правую часть панели камеры для дополнительных датчиков.

Цвета Honor Magic8 Pro Air Фото: Weibo

Официальный постер также дает представление о некоторых характеристиках Magic8 Pro Air. Смартфон Honor с толщиной корпуса 6,1 мм оказался немного толще iPhone Air (5,6 мм) и превосходит модель Apple по весу.

Відео дня

Важно

Смартфон, которого нам не хватало: эксперт посоветовал новинку, которая выйдет в 2026 году (фото)

Основным преимуществом Magic8 Pro Air стал аккумулятор емкостью 5500 мАч. Для сравнения, iPhone Air оснащен батареей емкостью лишь 3149 мАч.

Ожидается, что Honor Magic8 Pro Air вскоре выйдет в Китае. Информации о запуске смартфона в Европе пока нет.

Напомним, смартфон среднего класса Honor Power 2, визуально напоминающий iPhone 17 Pro, получил огромный аккумулятор емкостью 10 080 мАч.

Фокус также сообщал, что по результатам тестирования DxOMark камера смартфона Motorola Signature обошла Google Pixel 10 Pro XL и iPhone 16 Pro Max.