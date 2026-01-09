Этот компактный смартфон Android порадует камерой: на какую модель обратить внимание (фото)

Китайская компания Oppo готовится выпустить относительно компактный смартфон среднего класса Reno 15 Pro Mini, оснащенный хорошей камерой и емким аккумулятором.

Хотя по размеру Oppo Reno 15 Pro Mini меньше Oppo Reno 15 Pro, его габариты приближены к Apple iPhone 17. На это обратили внимание эксперты портала Notebookcheck.

Новое устройство Oppo имеет 6,31-дюймовый экран, весит 187 грамм и сертифицирован по стандарту IP69, что свидетельствует о его водонепроницаемости. Дисплей базируется на AMOLED-панели с разрешением 2640 x 1216 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью полного экрана 1800 нит.

Oppo Reno 15 Pro Mini Фото: Oppo

Reno 15 Pro Mini может похвастаться тройной камерой, которая состоит из основного объектива 200 МП f/1.8, сверхширокоугольного объектива 50 МП f/2.0 и телеобъектива 50 МП f/2.8 с 3,5-кратным оптическим зумом. Также есть фронтальная камера на 50 МП.

Несмотря на относительно компактный корпус, Reno 15 Pro Mini оснащен аккумулятором емкостью 6200 мАч, который можно заряжать через USB-C мощностью до 80 Вт. Процессор MediaTek Dimensity 8450 также делает его одним из самых быстрых телефонов среднего класса, доступных на данный момент.

Среди других характеристик Reno 15 Pro Mini — поддержка nano-SIM/eSIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 и наличие сканера отпечатков пальцев. Ожидается, что начальная цена модели с 256 ГБ памяти составит 670 долларов, тогда как версия с 512 ГБ памяти будет стоить около 725 долларов.

