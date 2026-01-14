Новий смартфон середнього класу вразив акумулятором: про яку модель йдеться (фото)

Компанія Oppo представила смартфон Oppo A6s 5G, який пропонує привабливі функції та характеристики за середньою ціною.

Модель Oppo A6s 5G позиціонується як більш доступна альтернатива Oppo A6 Pro 5G. Характеристики смартфона розкриті на офіційному сайті Oppo.

Oppo A6s 5G отримав 6,75-дюймовий дисплей, що базується на IPS-панелі з частотою оновлення 120 Гц і пристойною яскравістю 1125 ніт. При цьому він має досить низьку роздільну здатність 1520 x 720 пікселів.

Oppo A6s 5G Фото: Oppo

Спереду смартфон оснащений 16-мегапіксельною фронтальною камерою f/2.4, а на задній панелі розташована 50-мегапіксельна основна камера f/1.8 та 2-мегапіксельний монохромний об’єктив. Телефон також має сканер відбитків пальців, чип NFC та слот для двох SIM-карт

Однією з переваг Oppo A6s 5G став величезний акумулятор ємністю 7000 мАг, який можна заряджати через USB-C потужністю до 80 Вт. Бездротова зарядка не підтримується.

Oppo A6s 5G Фото: Oppo

Корпус Oppo A6s 5G сертифікований за стандартом IP69, що свідчить про його водонепроникність. Смартфон важить 216 г та має товщину близько 8.6 мм.

Важливо

Що стосується процесора, Oppo обрала MediaTek Dimensity 6300, 6-нм ARM-чипсет 2024 року, який має два продуктивні ядра Cortex-A76 з тактовою частотою до 2,4 ГГц та шість ефективних ядер Cortex-A55.

Наразі компанія ще не підтвердила дату запуску та офіційну ціну Oppo A6s 5G. Очікується, що смартфон буде дешевшим за Oppo A6 Pro 5G, рекомендована роздрібна ціна якого в Європі становить 299 євро.

