Один з найкращих бюджетних смартфонів: яку модель виділили експерти (фото)

Смартфон TCL 60 XE NxtPaper 5G, що вийшов у 2025 році, пропонує стабільну продуктивність та інноваційну технологію дисплея NXTPAPER.

TCL 60 XE NxtPaper 5G сьогодні є одним з найкращих недорогих телефонів. До такого висновку дійшли експерти порталу Android Authority.

Як зазначають у виданні, однією з особливостей TCL 60 XE NxtPaper 5G є 6,8-дюймовий дисплей NXTPAPER. Панель FHD+ отримала антиблікове покриття та спеціальні режими відображення, розроблені для зменшення відблисків та напруження очей.

TCL 60 XE NxtPaper 5G Фото: Future

Збоку можна помітити фізичну кнопку NXTPAPER, яка дозволяє перемикатися між стандартним режимом перегляду та більш "паперовим", подібним до електронної книги. Це дозволяє багато читати з екрана без шкоди для очей.

TCL 60 XE NxtPaper 5G також пропонує частоту оновлення 120 Гц, великий акумулятор ємністю 5010 мАг, два динаміки, NFC та підтримку 5G. Смартфон має стабільну продуктивність, проте не може похвалитися найшвидшим процесором чи найкращими камерами.

Раніше повідомлялось, що TCL націлюється на діапазон цін від 199 до 250 доларів (від 8 600 до 10 800 гривень).

"Якщо ви надаєте пріоритет комфорту екрана та плавному щоденному використанню, не кажучи вже про щось, що дещо відрізняється від типової бюджетної формули, ця пропозиція може бути для вас", — підсумували у виданні.

Нагадаємо, Oppo представила смартфон середнього класу Oppo A6s 5G з великим акумулятором.

Фокус також повідомляв, що Samsung офіційно випустила свій найдешевший смартфон Galaxy A07 5G.