Смартфон флагманского уровня по средней цене: инсайдер назвал модель, которая поразит в 2026 году

Компания OnePlus, вероятно, оснастит свой компактный флагман OnePlus 15T не только гигантским аккумулятором, но и большим объемом оперативной памяти.

Базовая версия OnePlus 15T может иметь 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, как iPhone 17. В то же время топовая версия телефона может иметь до 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ хранилища UFS 4.1. Об этом сообщил инсайдер Digital Chat Station на Weibo.

Это особенно примечательно на фоне прошлогодних прогнозов о том, что в 2026 году варианты смартфонов с 16 ГБ оперативной памяти якобы больше не будут доступны, и компании могут начать повторно выпускать модели с 4 ГБ оперативной памяти из-за дефицита чипов, вызванного развитием искусственного интеллекта (ИИ).

Слухи также указывают на то, что несмотря на большой аккумулятор емкостью 7500 мАч, вес OnePlus 15T может составлять всего 194 грамма. Это сделает его легче флагманского OnePlus 15, который имеет аккумулятор емкостью 7300 мАч.

По данным информатора, OnePlus 15T выйдет в трех цветах:

Чистое какао;

Целебный белый;

Расслабляющий Матча.

Согласно более ранним утечкам, OnePlus 15T может иметь 6,31-дюймовый дисплей и частоту обновления 165 Гц, как и его предшественник OnePlus 15. Дисплей смартфона будет полностью плоским и с симметричными узкими рамками.

Кроме того, сообщалось, что разработчики планируют оснастить OnePlus 15T чипсетом Snapdragon 8 Elite Gen 5, что соответствует характеристикам флагманской модели. Устройство также может получить металлический корпус и 3D-ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Как отмечает PhoneArena, OnePlus 15T, скорее всего, получит двойную камеру. Премьера смартфона в Китае должна состояться в апреле 2026 года. Дата глобального выпуска OnePlus 15T пока неизвестна.

"Надеюсь, на этот раз OnePlus не пропустит более широкий запуск. OnePlus 15T имеет потенциал развить успех OnePlus 15 и сделать сегмент среднего класса гораздо интереснее. Ему просто нужно выйти на мировой рынок по хорошей цене", — подчеркнул эксперт портала.

